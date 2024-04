Ceinture verte de Ouagadougou : Des périmètres aménagés et du matériel au profit des producteurs installés

publicite

Assami Tiendrébéogo, le 1er Vice-président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, a présidé la cérémonie officielle de réception des périmètres aménagés et de dotation de tricycles au profit des coopératives de producteurs installés sur la ceinture verte. C’était ce mardi 30 avril 2024 sur ledit site, à Ouagadougou.

Quinze (15) hectares aménagés sur la ceinture verte de Ouagadougou, répartis sur 3 sites équipés de 15 forages et 60 bassins de stockage d’eau. Ces réalisations, au profit de 750 producteurs constitués en coopératives, ont été réalisées par l’Organisation non gouvernementale (ONG) « Mani Tese » dans le cadre du projet « Nourrir la ville ».

L’objectif, des dires d’Eugenio Attard, responsable pays de l’ONG est d’« affecter positivement et vertueusement les barrières d’accès à la nourriture et à contribuer à l’augmentation de la sécurité alimentaire et renforcer la durabilité et l’inclusivité du système agroalimentaire dans la ville de Ouagadougou en soutenant l’agriculture urbaine durable et en promouvant une alimentation saine, locale et nutritive ».

Dans le cadre de la cérémonie officielle de réception provisoire des sites 1 et 2, le site 1, encore nommé « Tanghin 1 », a été visité. S’étendant sur une superficie de 4 hectares (ha), il comprend principalement 4 forages avec 16 bassins de stockage d’eau à raison de 4 bassins de 4 m3 pour 1 ha.

Au niveau de chaque hectare, on a un forage hybride. En marge de cette visite, l’ONG ACRA, l’autre partenaire au projet, a offert 3 tricycles à la mairie de Ouagadougou, toujours au profit des producteurs.

Le président de la fédération des maraichers, au nom des bénéficiaires, a dit toute sa gratitude aux donateurs. Il a été rejoint dans le même sens par Assami Tiendrébéogo, le 1er Vice-président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Ce dernier a aussi fait part de toutes ses attentes vis-à-vis des bénéficiaires.

« Nous disons merci… Chers productrices, producteurs, nous pensons que ces sites aménagés ainsi que les dotations et les différentes formations vous seront très utiles. La commune de Ouagadougou attend de vous que vous fassiez bon usage des sites et du matériel acquis et que vous puissiez mettre en pratique toutes les connaissances acquises (formation en techniques de production agro écologique) pour promouvoir une production qui préserve les ressources naturelles et qui prend en compte la santé des consommateurs », a-t-il indiqué. Le projet « Nourrir la ville » est financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

