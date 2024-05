Burkina Faso : Le comité de pilotage du dispositif de suivi de l’amélioration du climat des affaires a tenu sa première session de 2024

publicite

Le ministère du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des PME a tenu ce lundi 20 mai 2024 à Ouagadougou la première session de l’année du Comité de Pilotage du dispositif de suivi de l’amélioration du climat des affaires. Les acteurs du monde des affaires burkinabè se sont penchés sur l’adoption et l’examen du rapport de mise en œuvre du plan des réformes à la date du 31 décembre 2023 et aussi le projet de réforme de 2024.

« Comme vous le savez, le secteur privé est un acteur très important dans le développement économique de notre pays à côté du gouvernement pour œuvrer inlassablement dans ce contexte national et international pas facile pour nos populations.

Et la présente session avait pour ordre du jour l’adoption et l’examen du rapport de mise en œuvre du plan des réformes à la date du 31 décembre 2023 et aussi le projet de réforme de 2024 qui constitue la tranche annuelle du plan stratégique des différentes réformes que les acteurs doivent mettre en œuvre pour l’amélioration du climat des affaires », a indiqué Serge Poda, ministre en charge du développement industriel.

Au sortir de cette présente session, première du genre pour l’année 2024, le comité de pilotage du dispositif de suivi de l’amélioration du climat des affaires s’est principalement attelé à l’examen, selon Serge Poda, du projet de compte rendu de la session du 17 avril 2023 ; du projet de rapport de mise en œuvre au 31 décembre du plan de réformes 2023 et du projet de plan de réforme 2024.

Concernant le rapport de mise en œuvre au titre du 31 décembre 2023, Serge Poda a annoncé que sur les 53 réformes qui avaient été arrêtées, les activités ont été mises en œuvre à hauteur de 67%. Et à l’entendre, c’est un taux encourageant et important qui vient davantage créer les conditions pour un secteur privé encore plus participatif.

Toutefois, « le volume des réformes non réalisées ou en cours de réalisation traduit un écart important entre les résultats atteints et les ambitions que nous nous sommes fixées à travers ce Plan de réforme annuel », a fait savoir le ministre en charge du développement industriel. Dans une optique de dynamiser le climat des affaires du pays, Serge Poda a invité l’ensemble des structures concernées à engager sans délai, la mise en œuvre des réformes qui n’ont pas connu à ce jour un début de réalisation.

Car « malgré le contexte international et national difficile, la volonté du Gouvernement demeure la création d’un cadre approprié pour l’émergence d’une élite économique dynamique au service d’un développement durable et inclusif de notre pays », a-t-il rappelé.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

