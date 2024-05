Coopération Burkina Faso-Système des Nations unies : Les deux parties font le point à mi-parcours du Plan d’action

publicite

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE, a présidé ce lundi 20 mai 2024, la première réunion du Comité d’orientation du Plan d’action intérimaire des Nations unies pour le développement durable (UNIDAP) au Burkina Faso.

Cette rencontre à laquelle a également pris part Aboubacar NACANABO, ministre de l’Economie des Finances et de la Prospective, a permis au Burkina Faso et à son partenaire le Système des Nations unies, de faire le point des acquis de ce plan triennal adopté en 2023, et de dégager les perspectives pour 2024.

Du bilan, il ressort pour la première année, que seulement 22% des ressources financières pour les trois ans ont pu être mobilisées.

« Ensemble nous avons convenu de travailler à ce qu’il y ait davantage de mobilisation de ressources, même si nous savons que le défi est encore immense avec une tendance à la baisse », a relevé le chef de la diplomatie Burkinabè.

De son coté, le système des Nations unies à travers son coordonnateur résident par intérim Alain AKPADJI, a salué le niveau de dialogue « très élevé entre les deux entités à savoir le Burkina Faso et le système des Nations unies ».

Celui-ci ajoute qu’au regard des 22% de mobilisation des ressources, il faut multiplier davantage les efforts pour avancer.

Quant au niveau d’avancée dans les différents piliers du plan, l’on note avec monsieur Alain AKPADJI que sur le volet « paix », des acquis sont engrangés.

La mise en œuvre du plan aura permis de renforcer les capacités des institutions et des communautés, sur les questions de prévention et de résolution des conflits.

« Nous avons noté que 45 cas de conflits ont pu être réglés de façon pacifique, et 11 mille survivantes de violences basées sur le genre ont été prises en charge » indique-t-il.

De plus, il ressort du bilan en matière de santé que plus de 4 millions d’enfants ont bénéficié de la vaccination contre la poliomyélite. Des investissements ont aussi permis de rendre résilientes les populations face au changement climatique.

Dans le domaine de l’agriculture, des initiatives ont été entreprises notamment dans le cadre de l’offensive agro-pastorale soutenue par le système des Nations unies.

Malgré ces résultats, les défis restent énormes pour consolider les acquis engrangés, et le gouvernement dit attendre encore plus du Système des Nations Unies.

Le chef de la diplomatie burkinabè tout comme le ministre en charge de l’économie et des finances, invite le partenaire onusien à mettre l’accent sur des actions essentielles qui produisent des résultats concrets chez les populations.

Pour le gouvernement << il faut à tout prix éviter de repartir à la case départ là où nous avons acquis des résultats, et les Nations Unies devront prendre cet aspect en compte dans leur narratif auprès des partenaires>>.

Le Plan d’action intérimaire des Nations unies pour le développement durable au Burkina Faso 2023-2025, est axé sur quatre volets à savoir, la Paix, les Personnes, la Planète et la Prospérité, un plan articulé autour des priorités de la transition Burkinabè.

Source : DCRP/MAECR-BE

