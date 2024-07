Insertion professionnelle : 551 étudiants de l’ISPP reçoivent leur parchemin de fin de cycle

publicite

L’institut Supérieur Privé Polytechnique (ISPP) a organisé une cérémonie de sortie officielle au profit de ses étudiants en fin de cycle le samedi 20 juillet 2024 à Ouagadougou. La cérémonie a été ponctuée par des remises d’attestations de fin de formation et des prestations d’artistes.

Au total 385 étudiants en licence de 14 filières et 166 étudiants en Master de 13 filières de l’Institut Supérieur Privé Polytechnique (ISPP) ont effectué leur sortie officielle. Cette cuvée 2024 de l’Institut Supérieur Privé Polytechnique (ISPP) a pour nom de baptême « Promotion Idrissa Nassa, l’innovation ».

Pour les premiers responsables de l’ISSP, cette sortie annuelle des étudiants de fin de formation vise à mettre à la disposition du marché de l’emploi de nouvelles compétences.

« L’institut possède un centre d’employabilité. Un centre qui accompagne les étudiants non seulement à la préparation de leur dossier d’entretien mais à la création des entreprises pour ceux qui veulent évoluer dans l’entrepreneuriat. Nous jouons beaucoup sur les compétences, les valeurs, les connaissances et le savoir-faire » a expliqué Dr Blaise Michel Djomaleu, directeur général adjoint de l’ISPP.

Le professeur Alain Tiiga Ouédraogo, représentant le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, a tenu à féliciter les nouveaux diplômés et a souligné que le gouvernement se réjouit de la contribution du privé dans la formation des jeunes.

Pr. Alain Tiga OUEDRAOGO, conseiller technique du ministre en charge de l’enseignement supérieur

« Le privé aujourd’hui dans notre pays apporte une grande valeur, une plus-value à la formation de nos jeunes. Aujourd’hui, les formations doivent surtout être orientées vers l’homme de demain que nous voulons pour notre pays et le privé à travers ses programmes de formations forment des compétents pour le Burkina Faso », a-t-il exprimé.

Fort de 551 diplômés, ce sont, entre autres, des gestionnaires, des comptables, des financiers et des managers de projets que l’Institut Supérieur Privé Polytechnique (ISPP) a mis à la disposition du marché de l’emploi.

Pour les diplômés, c’est avec une satisfaction qu’ils reçoivent ces diplômes et disent être prêts pour le marché de l’emploi pour contribuer au développement socioéconomique du Burkina Faso.

« Aujourd’hui notre défi, c’est de travailler plus que nos devanciers et rendre fiers nos parents. C’est de prouver aussi par notre travail et abnégation qu’on a eu une bonne formation à l’ISPP », a exprimé Imelda Yaméogo, diplômée en communication d’entreprise.

En rappel, l’Institut Supérieur Privé Polytechnique (ISPP) est un institut de formation supérieur créé en 1999. Il offre des formations dans une quinzaine de filières sanctionnées par des diplômes professionnels à savoir la licence, le Bachelor et le Brevet de technicien Supérieur (BTS).

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

