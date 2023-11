Institut supérieur privé polytechnique (ISPP) : La promotion « Lassiné Diawara, la vision » prête à servir

publicite

La promotion «Lassiné Diawara, la vision » de l’Institut supérieur privé polytechnique (ISPP) est officiellement sortie, le dimanche 19 novembre 2023 à Ouagadougou.

Des étudiants en fin de cycle, Licence pour certains et Master pour d’autres, ont reçu leur parchemins marquant la fin de leur parcours académique à l’Institut supérieur privé polytechnique (ISPP). Ils sont au nombre de 250 étudiants à recevoir de façon symbolique leurs parchemins de fin de cycle au cours d’une cérémonie de sortie de promotion.

Baptisée « Lassiné Diawara, la vision », cette promotion est issue des filières à savoir Assistanat en direction, communication d’entreprise, transport logistique, Finance comptabilité, Économie et Gestion des entreprises et des Organisations (EGO), Gestions en ressources humaines, Gestion et marketing, Génie civil, management des projets, droit, finance banque.

Sabine Yaméogo, directrice générale de l’Institut supérieur privé polytechnique (ISPP), a salué et reconnu le mérite des étudiants. « Votre détermination, vos efforts acharnés et votre engagement ont porté leur fruits. Et aujourd’hui vous pouvez fièrement porter le titre d’anciens étudiants de l’ISPP.

Vous avez traversé des années d’études exigeantes, surmonter des défis académiques et personnels et vous voilà aujourd’hui prêts à affronter le monde avec une formation solide et des compétences exceptionnelles. En tant que directrice générale, je suis profondément convaincue que vous êtes prêts à faire une différence significative dans votre future vie professionnelle. Vous êtes la prochaine génération de créatifs, de leaders et de visionnaires », a-t-elle souligné.

Entre remise de parchemins de fin de cycle, prestations artistiques, la cérémonie de sortie de promotion a été l’occasion pour l’administration de l’institut de primer les meilleurs étudiants qui se sont illustrés au cours de l’année académique.

Avec une moyenne de 17,50/20, Ella Kabré, étudiante en licence 3 en Droit a été désignée major de la promotion « Lassiné Diawara, la vision ». A l’entendre, ce résultat est le fruit de sa soif de connaissance, quitte à « harceler les professeurs ». « C’est un sentiment de satisfaction de pouvoir sortir major de cette promotion. En perspectives, je compte continuer en master Droit privé fondamental », a-t-elle indiqué.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

