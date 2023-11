Plateforme eTimbre : Le Timbre fiscal devient numérique au Burkina Faso

publicite

Le Ministère de l’économie, des finances et de la prospective a lancé officiellement la plateforme e-Timbre marquant ainsi la dématérialisation du timbre fiscal physique au Burkina Faso, ce lundi 20 novembre 2023 à Ouagadougou.

Le timbre physique fait place au timbre numérique au Burkina Faso. Sous l’orientation du Capitaine Ibrahim Traore, Président de la Transition, le Gouvernement du Burkina Faso a pris la décision de passer du timbre physique au timbre numérique au cours de l’année 2023 afin de juguler les ruptures de timbres fiscaux, maitriser les coûts de production et offrir un accès à un service de qualité aux utilisateurs en tout lieu et à tout moment.

C’est une réalité aujourd’hui. Le clic de lancement de la plateforme e-timbre a été donné ce lundi 20 novembre par le ministre en charge de l’économie, Aboubacar Nacanabo. « L’application e-TIMBRE est destinée à l’utilisation des différentes administrations et des usagers. Elle offre la possibilité d’acheter les quantités voulues de timbres de toutes les quotités prévues, de 10F, 100F, 200F, 400F, 500F, 25000F, etc.

La plateforme sera déployée dès ce jour 20 novembre 2023, dans plusieurs sites pilotes à Ouagadougou, dont les services de la Direction générale des impôts, les commissariats de police, les palais de justice, les cabinets d’huissiers, etc. Pour les usagers, eTimbre est accessible quelle que soit la localité de résidence. eTimbre sera progressivement utilisée par tous les services publics et sur tous les documents devant faire l’objet d’apposition de timbre fiscal », a détaillé le ministre.

Le timbre fiscal constitue une source importante de recettes pour l’État, selon le ministre de l’économie. Cependant, dit-il, le système actuel présentait quelques insuffisances, notamment, le processus d’acquisition, d’approvisionnement, de vente et d’utilisation qui était totalement manuel, le manque de maîtrise des coûts de gestion, etc. Sa digitalisation s’annonce donc comme une solution salvatrice et au regard des avantages y relatifs.

Pour Aboubacar Nacanabo, le développement de la plateforme eTimbre grâce à une expertise nationale vient renforcer le paquet de services digitaux et participer à la mise en œuvre de la politique d’accélération de la digitalisation des services de l’administration.

« Le lancement de cet outil marque un tournant décisif dans la gouvernance et la promotion des entreprises et de l’expertise nationale. Je ne doute pas que cette expérience fera tache d’huile et devra conduire très rapidement à la digitalisation également du timbre communal et de bien d’autres services », a-t-il terminé.

La Direction générale des impôts entend bientôt entamer la phase de formation des administrations publiques qui seront chargées de l’utilisation du timbre numérique. Le service eTimbre est accessible en ligne à travers l’adresse etimbre.dgi.bf.

Akim KY

Burkina 24

