Déclaration aux médias – Journée Internationale des Droits de l’Enfant – 20 novembre 2023

publicite

0 Partages Partager Twitter

Pour chaque enfant, tous ses droits – Joining Forces

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, alors que la communauté internationale célèbre la Journée internationale des Droits de l’Enfant, nous mettons en lumière l’impérieuse nécessité de garantir à chaque enfant ses droits fondamentaux. Cette journée revêt une signification particulière pour Joining Forces, une coalition d’organisations non gouvernementales internationales dédiées à la protection des enfants.

Notre alliance vise à unir nos forces pour accélérer le changement et garantir aux enfants leurs droits, tout en mettant fin aux violences auxquelles ils peuvent être confrontés.

L’année 2023 marque le 33ème anniversaire de la signature de la Convention Internationale de l’Enfant par le Burkina Faso. Malgré les efforts des différents acteurs pour assurer la protection des enfants et de leurs droits, des milliers d’enfants sont toujours exposés à la pauvreté, à la violence, à l’exploitation et à d’autres formes de violations de leurs droits, les empêchant ainsi d’atteindre leur plein potentiel.

Plus de la moitié des personnes déplacées du fait des violences sont des enfants qui font face à une multitude de défis pour se loger, se nourrir, se soigner et aller à l’école.

La violence à l’égard des enfants est malheureusement en augmentation et les réponses habituelles s’avèrent insuffisantes. Les conflits en progression, les inégalités croissantes, les effets dévastateurs de la crise sécuritaire et des déplacements de populations ont exacerbé les problèmes liés aux préjugés sexistes, à la faim, à la pauvreté, à la santé précaire et à l’exploitation.

Au sein de Joining Forces, nous croyons fermement à la possibilité de construire un monde où chaque enfant a droit à une enfance sûre, à une éducation de qualité, à la santé et à un environnement propice à son développement intégral. Par conséquent, notre engagement est ferme pour exploiter les cadres existants tels que la Convention relative aux Droits de l’Enfant, et saisir toutes les opportunités émergentes à l’échelle mondiale, notamment les Objectifs de Développement Durable, afin d’agir avec célérité et vigueur pour mettre fin à la violence et garantir l’exercice des droits des enfants et des jeunes.

En cette journée du 20 novembre, consacrée à la sensibilisation et à l’action pour les droits des enfants, Joining Forces appelle à des efforts collectifs et à un engagement renouvelé de la part des gouvernements, des partenaires et des communautés pour garantir à chaque enfant la pleine et entière réalisation de ses droits. La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) doit guider les actions de tous et placer les enfants au centre des efforts visant à protéger les plus vulnérables.

Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque enfant est respecté, protégé et soutenu dans sa quête de bonheur et de réussite.

Écouter l’article

publicite