Bobo : La douane incinère des produits nocifs de plus de 10 milliards et offre du matériel de plus de 33 millions aux FDS

La Direction régionale des douanes de l’Ouest en collaboration avec les services de l’environnement a incinéré des produits nocifs d’une valeur de plus de 10 milliards de FCFA le jeudi 25 avril 2024 à Bobo-Dioulasso. Elle a aussi fait un don de matériel d’une valeur de 33 116 200 FCFA aux Forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux Personnes déplacées internes.

Des drogues, des boissons frelatées et des herbicides prohibés d’une valeur de plus de 10 milliards de francs CFA sont entre autres les produits incinérés dans le cadre d’une opération conjointe menée par les services de la direction régionale des douanes de l’Ouest et de la direction régionale de l’environnement des Hauts-Bassins.

Cet acte selon le Directeur régional des douanes de l’Ouest Sansan François d’Assise Kambou, s’inscrit dans le rôle régalien de la douane, qui ne se limite pas seulement à la mobilisation des recettes. Rappelant que leurs missions englobent également la protection de l’économie nationale et la sauvegarde de la santé publique.

« Les autorités douanières ont pour mission essentielle de veiller à ce que les produits entrant sur le territoire soient conformes aux normes et ne représentent pas de danger pour les consommateurs ». Cette incinération massive qui a été rendue possible grâce à une étroite collaboration entre les services des douanes et ceux de l’environnement, démontre ainsi l’importance de la coopération inter institutionnelle dans la lutte contre la contrebande et le trafic illicite.

Les efforts des autorités locales ont été salués par le Directeur général des Douanes, Adama Ilboudo, qui a souligné l’importance cruciale de reconnaître les missions multiples de la douane. Il a rappelé qu’au-delà de la collecte des recettes, les douanes jouent un rôle central dans la préservation de la sécurité publique et de l’intégrité économique du pays.

Cette opération rappelle également la saisie historique de cocaïne d’une valeur dépassant les 7 milliards F CFA à Bobo-Dioulasso en 2022, soulignant ainsi les défis persistants auxquels sont confrontées les autorités dans la région des Hauts-Bassins en matière de lutte contre le trafic de substances illicites.

Don de matériel

Après l’incinération, la Direction générale des douanes a aussi apporté un soutien important dans la lutte contre l’insécurité en offrant du matériel aux forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux Personnes déplacées internes, d’une valeur estimée à 33 116 200 FCFA.

Ce matériel comprend 30 motos de type Aloba, 5 050 litres d’essence super, 860 litres de gasoil, des moustiquaires pour la deuxième région militaire de Bobo-Dioulasso. De plus, la Direction régionale de la police nationale a reçu 5 motos de type Aloba, tout comme la Direction de la police municipale. Des effets d’habillement ont également été distribués aux personnes déplacées internes.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso

