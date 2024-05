COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES OPERATEURS DE TELECOMMUNICATIONS (ANOTEL)

publicite

L’Association Nationale des Opérateurs de Télécommunications (ANOTEL) porte à la connaissance de la population qu’aux termes du nouveau décret n°2023-1721/PRES-TRANS/PM/MTDPCE/MATDS portant modalités d’identification des abonnés aux services de communications électroniques et des clients des cybercafés du 15 décembre 2023:

La Carte Nationale d’Identité Burkinabè (CNIB) est le seul et unique document autorisé pour l’achat d’une carte SIM par les citoyens burkinabè ;

Le passeport et la carte consulaire établie au Burkina Faso sont les seuls documents autorisés pour l’achat d’une carte SIM par les étrangers ;

La carte d’identité de réfugié et l’attestation de réfugié délivrées par la CONAREF sont les seuls documents autorisés pour l’achat d’une carte SIM par les réfugiés ;

Une personne physique ne peut détenir plus de deux (02) cartes SIM par opérateur.

A l’exception des documents ci-dessus cités, aucun autre document ne peut être accepté par les opérateurs lors de l’acquisition des cartes SIM pour les personnes physiques.

Par ailleurs, tous les abonnés qui ont leurs numéros identifiés avec les anciennes pièces ci-dessous qui ne sont plus autorisées, sont invités à se rendre auprès de leurs opérateurs pour se mettre à jour avec un nouveau document valide.

Liste des pièces non autorisées :

Le passeport burkinabé ;

Les cartes nationales des pays membres de la CEDEAO ;

La CIB ;

Les permis de conduire ;

Les cartes militaires ;

Les attestations d’ordre.

Les abonnés disposant de plus de deux (2) cartes SIM chez un opérateur, sont également invités à se rendre auprès de leurs opérateurs pour se conformer aux nouvelles dispositions du décret.

Les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques invitent l’ensemble des abonnés aux services de téléphonie mobile à se conformer au nouveau décret auprès de leurs opérateurs, au plus tard le 16 mai 2024 pour éviter d’éventuels désagréments.

L’ANOTEL attache du prix au respect de ces nouvelles dispositions et compte sur la collaboration et la compréhension des abonnés et des utilisateurs de services de communications électroniques.

Fait à Ouagadougou, le 25 avril 2024

Pour ANOTEL, le Président

