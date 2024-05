Tournoi de golf de SUNU ASSURANCES : Le vainqueur de la 9e édition a commencé à jouer depuis l’âge de 7 ans

publicite

La 9e édition du tournoi de golf de SUNU ASSURANCES a connu son épilogue ce dimanche 12 mai 2024 au Golf Club Naba Gninbolbo sis à Balkuy. Plus d’une soixantaine de golfeurs ont rivalisé d’adresse, mais au finish, c’est Prosper Guigma qui s’est adjugé du trophée de vainqueur, inscrivant son nom dans le palmarès de cette compétition.

La 10e édition du tournoi de golf de SUNU ASSURANCES sera un Open à partir de l’année prochaine avec une ouverture aux golfeurs du monde entier. Mais en attendant, c’est une 9e édition de maturité que la compétition a donné à voir sur le parcours atypique du Golf club Naba Gninbolbo.

Après 4 journées de compétition, le tournoi a livré son verdict dimanche avec à la clé un nouveau champion. Un champion qui a grandi dans les alentours du parcours de Balkuy où il a commencé à taper sur la balle de golf avec de simples bâtons en bois à seulement l’âge de 7 ans. Aujourd’hui, c’est une consécration pour Prosper Guigma qui incarne selon ses proches la persévérance. Avec un score de 158, il détrône Sébastien Matis, le champion de l’édition précédente.

« J’ai commencé à jouer depuis l’âge de 7 ans, on tapait avec les bâtons, à partir de 12 ans je suis venu ici au golf club et là on a commencé à jouer avec les Blancs qui nous ont donné des clubs », explique Prosper Guigma, tout joyeux.

En plus du vainqueur, les trois meilleurs des trois séries ont également été primés, alors que des prix spéciaux ont également été décernés.

Au fil des éditions, le tournoi de golf de SUNU ASSURANCES s’est imposé comme un tournoi incontournable dans le milieu du golf au Burkina. En plus d’offrir de la compétition aux amoureux de cette discipline sportive, le tournoi de SUNU ASSURANCES a été pour beaucoup dans l’érection cette année d’une fédération de golf au Burkina.

« Depuis 9 ans, SUNU ASSURANCES a décidé d’accompagner un sport qui mobilise tous les âges. Au-delà de l’activité physique qui développe des capacités de concentration, de relations humaines et le tournoi permet un développement local. Depuis plus de 50 ans que le golf club existe, c’est beaucoup d’investissements dans le village de Balkuy grâce au golf », s’est exprimé le Directeur général de SUNU ASSURANCES Vie, Jean François Régis Kambou.

D’après lui, c’est une 9e édition de « grande satisfaction » mais aussi d’engagement pour aller plus loin. En effet, SUNU ASSURANCES envisage faire de la 10e édition un Open qui va mobiliser des golfeurs internationaux qui veulent découvrir le Burkina.

« Aujourd’hui nous sommes à une étape où nous avons une grande satisfaction dans la mesure où cette année le golf a été reconnu par l’État burkinabè qui a créé une fédération avec la contribution très significative de SUNU ASSURANCES« , se félicite Jean François Kambou.

La régularité du tournoi de golf de SUNU ASSURANCES en plus de son ouverture à l’international a été des motifs pour le ministère en charge des sports de revoir ses textes pour permettre la création de la fédération de golf à titre dérogatoire.

Une décision qui satisfait le tout nouveau président de la fédération burkinabè de golf, Salif Samaké qui dit être « très reconnaissant à l’endroit du ministère« . D’ailleurs le premier championnat de golf au Burkina débute dès la semaine prochaine pour le bonheur des pratiquants de cette discipline sportive.

