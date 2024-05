Toéni : La Gendarmerie nationale accompagne les populations pour la réalisation d’un jardin potager

publicite

Le Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI) et le Détachement de la Gendarmerie Nationale de Toéni, ayant constaté une pénurie de légumes dans la localité, ont pris l’initiative de contacter les personnes ressources du village pour mettre en place un jardin potager. Les travaux d’implantation ont débuté le 10 janvier 2024 et ont mobilisé l’ensemble de la population.

Les gendarmes ont démontré leur compétence en mettant en place les canalisations et les bassins de retenue, provenant du deuxième château d’alimentation en eau potable, permettant ainsi l’irrigation du jardin.

La première récolte a eu lieu le 22 avril 2024, en présence des autorités coutumières, religieuses, ainsi que du personnel du GARSI et du détachement de gendarmerie. À cette occasion, les gendarmes ont légué le jardin aux femmes et ont effectué une remise symbolique de matériel agricole, de semences et de produits d’entretien.

En effet, l’insécurité a fortement perturbé les moyens de subsistance des habitants de Toéni. L’objectif de cette initiative est donc de renforcer leur résilience, de promouvoir l’autonomisation des femmes, qui sont désormais propriétaires de ce jardin, et surtout de consolider les liens entre l’armée et les populations, garant d’une collaboration fructueuse.

Source : Gendarmerie nationale

