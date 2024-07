Coopération Burkina Faso – Système des Nations Unies : La nouvelle Coordinatrice résidente chez le Chef de la diplomatie burkinabè

publicite

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, a reçu ce lundi 22 juillet 2024, la nouvelle Coordinatrice résidente et Coordinatrice humanitaire du Système des Nations Unies au Burkina Faso, madame Carol Flore SMERECZNIAK, venue lui présenter ses Lettres de Cabinet.

En attendant d’être reçue par SEM le Président du Faso, madame Carol Flore SMERECZNIAK a traduit ses remerciements au Chef de la diplomatie burkinabè, pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé à son arrivée au pays des Hommes intègres. Un accueil qui selon elle, augure de bonnes perspectives dans la coopération entre son institution et le Burkina Faso.

Elle dit placer son mandat sous le signe de la continuité et de l’engagement du système des Nations Unies, à accompagner le gouvernement burkinabè dans ses priorités, à travers une coopération stratégique, et de dialogue permanent, dans le but d’assurer un avenir meilleur et un bien-être aux populations burkinabè.

La nouvelle coordinatrice résidente et coordinatrice humanitaire du Système des Nations Unies, marque aussi sa disponibilité à travailler de concert avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, pour la réussite des différents programmes de coopération que le Système des Nations Unies met en œuvre avec les autorités du Burkina Faso.

Tout en souhaitant la bienvenue et surtout une fructueuse mission à la nouvelle représentante onusienne, le chef de la diplomatie burkinabè a émis le vœu que son arrivée puisse donner un nouvel élan, à la coopération entre le Système Nations Unies et le Burkina Faso, après une période d’intérim qui aura duré 18 mois.

SEM Karamoko Jean Marie TRAORE lui a indiqué qu’elle arrive à un moment où les défis sont énormes au Burkina Faso, notamment sur le plan de la reconquête du territoire et sur le plan du développement. Selon lui, le département en charge des Affaires étrangères reste ouvert, disposé et disponible pour que la collaboration soit au beau fixe entre le Système des Nations Unies et le Burkina Faso.

Source : DCRP/ MAECR-BE

