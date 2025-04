Coopération bilatérale : Le Danemark réaffirme son soutien au Burkina Faso

publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce lundi 28 avril 2025, une audience à l’Ambassadrice, Représentante spéciale du Danemark pour les Grands Lacs et le Sahel, Nygaard Markussen. Accompagnée par l’actuel ambassadeur du Danemark au Burkina Faso, Kristian Kirkegaard Edinger, la diplomate danoise s’est entretenue avec le Chef du Gouvernement sur les perspectives de renforcement des relations entre le Danemark et le Burkina Faso.

À sa sortie d’audience, Madame Nygaard Markussen a précisé que son entretien avec le Chef du Gouvernement a essentiellement concerné la situation mondiale, les relations entre le Burkina Faso et le Danemark, ainsi que la situation dans la sous-région.

La diplomate danoise a saisi cette occasion pour réaffirmer au Premier ministre l’attachement de son pays au respect de la souveraineté des nations.

« Le Danemark respecte les décisions souveraines de chaque pays. Nous sommes un petit pays qui prenons nous aussi des décisions souveraines », a-t-elle indiqué avant de saluer la solidité des relations entre le Burkina Faso et le Danemark, qui reposent sur une coopération de presque 40 ans dans les domaines de l’agriculture et de l’eau potable, entre autres.

La diplomate Nygaard Markussen avait exercé comme ambassadrice du Danemark au Burkina Faso il y a 15 ans. Cette rencontre témoigne de la volonté partagée du Burkina Faso et du Danemark de poursuivre et de renforcer leur partenariat dans le respect mutuel des priorités et des valeurs de chaque parti.

Source : DRCP/Primature

