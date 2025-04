Diaspora burkinabè d’Italie : « Nous réaffirmons notre soutien indéfectible au Président du Faso et au gouvernement »

publicite

Comme il est de coutume lors de ses visites hors du pays, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE, a rencontré la diaspora burkinabè installée en Italie, le dimanche 27 avril 2025 à Rome.

Face aux compatriotes fortement mobilisés à l’occasion, Karamoko Jean Marie TRAORE a fait un exposé complet sur les grandes avancées dans la gestion du pays, sous le leadership du Président du Faso Chef de l’Etat le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Il s’agit essentiellement des acquis sur le plan sécuritaire et sur le plan du développement dans plusieurs secteurs, allant de l’agriculture à l’industrialisation en passant par les infrastructures et la santé entre autres.

« Sur le plan sécuritaire nous sommes en train d’inverser la tendance et le Burkina Faso se porte mieux de jour en jour, grâce à l’effort de tout un chacun et au travail inlassable de nos forces combattantes. Les efforts que vous avez toujours consentis et qui viennent en addition à ceux des autres frères et sœurs d’autres coins du monde sont en train de porter des fruits », a rassuré le ministre en charge des Burkinabè de l’Extérieur.

Mais au regard certaines informations infondées qui sont relayées par les ennemis du Burkina Faso, il a invité ses compatriotes à faire preuve de discernement et à contribuer à donner l’information juste sur le pays, en plus des contributions monétaires.

« Le pays se ressaisit et nous devons lire souvent entre les lignes. Aujourd’hui les ennemis du Burkina Faso travaillent sur des fronts qui nous amènent aussi à jouer sur les leviers non monétaires, parce que beaucoup d’informations fausses circulent sur le Burkina Faso pour nous décourager, pour nous diviser et nous devons apprendre à les discerner, et éviter d’être des relais de ces informations qui polluent l’espace virtuelle. Avoir le réflexe de supprimer un message qui a pour seul motif de décourager les Burkinabè est aussi une contribution à l’effort de paix », a expliqué Karamoko Jean Marie TRAORE.

Il a sensibilisé la communauté burkinabè d’Italie, à toujours aller vers les représentations diplomatiques ou prendre attache avec les sources officielles au pays, pour avoir les informations justes sur le Burkina Faso, tout en l’invitant à rester mobilisée dans un élan de solidarité, de fraternité et d’intégrité.

C’est avec beaucoup d’attention et d’enthousiasme que les membres de la diaspora burkinabè d’Italie ont écouté leur ministre de tutelle. Entre félicitations, encouragements et contributions, ils ont exprimé leur soutien sans faille aux autorités en place au Burkina Faso ainsi qu’à la Confédération des Etats du Sahel.

Par la voix du délégué au Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur, ils ont condamné la récente tentative de déstabilisation du Burkina Faso ainsi que les propos du Général américain Michael Langley, commandant de l’US AFRICOM sur le Président du Faso.

Tout comme le délégué CSBE, le doyen de la communauté, le président du mouvement patriotique pour la défense de l’AES en Italie et les autres intervenants, ont tous rassuré le ministre en charge des Affaires étrangères, de leur adhésion à la vision du Président du Faso, une vision qui selon eux est idéale pour toute l’Afrique.

Et puisque cette rencontre avait aussi pour objectif de recueillir les préoccupations de la diaspora, les Burkinabè d’Italie en ont soulevé quelques-unes devant leur ministre.

Il s’agit, notamment de la nécessité du renforcement des ressources humaines et financières des services consulaires, de la renégociation de certains Accords avec l’Italie pour la gestion de la pension au profit des retraités, des facilités d’obtention du visa italien sur place au Burkina Faso, de la mise en place d’une ligne aérienne directe entre le Burkina Faso et l’Italie, et de la lutte contre certaines pratiques dans l’administration publique qui bloquent l’élan de la diaspora à investir au pays etc.

Dans un langage clair et réaliste, Karamoko Jean Marie TRAORE a apporté des éléments de réponse à ces préoccupations, surtout celles relevant de son département ministériel, et a promis de transmettre les autres aux ministères techniques concernés.

Il a encouragé les compatriotes qui rencontrent des difficultés dans leur démarche au sein de l’administration publique, à saisir les services compétents pour dénoncer et ainsi contribuer à la lutte contre les mauvaises pratiques dans les administrations burkinabè.

Il faut noter que la diaspora burkinabè d’Italie est forte de 70 mille personnes selon les chiffres officiels, et c’est la plus forte communauté burkinabè sur le continent européen.

Selon l’ambassadeur Cyrille GANOU/BADOLO, les Burkinabè vivant en Italie font la fierté de leur pays d’origine, à travers leur intégrité, leur bravoure et leur abnégation au travail.

Ces compatriotes sont très attachés à la mère Patrie, à travers des contributions monétaires à l’effort de paix, ainsi que des dons en nature et des investissements importants dans leurs localités d’origine.

Source : DCRP/MAECR-BE

