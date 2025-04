Communiqué | TECHNOLOGIE ET INNOVATION : INFINIX NOTE 50 Pro Révolutionne Votre Expérience Mobile

publicite

Infinix, une marque technologique tendance pour les jeunes, a officiellement lancé au Burkina son très attendu Note50 Pro. Le NOTE 50 Pro, conçu pour redéfinir ce qu’un smartphone « véritable » peut offrir. Avec des fonctionnalités innovantes telles que ‘’Une Touche Infinix IA’’ un cadre en métal élégant de chez ‘’ArmorAlloy’’ et de nouvelles capacités de charge ultra rapide filaire allant jusqu’à 90W et une charge sans file de 30W, le NOTE 50PRO offre une expérience améliorée pour le travail et le divertissement.

Conception Pensée pour l’Utilisateur

Le NOTE 50 PRO allie durabilité et technologie avancée. Son cadre en métal léger mais robuste utilise des matériaux ArmorAlloy™, garantissant une résistance accrue et un design premium. Équipé d’un écran AMOLED 6,78″ de 144 Hz et d’un appareil photo de 50 MP OIS Night Master, ce bijou technologique assure style et fonctionnalité tout en intégrant des solutions de charge rapide.

Performances de Charge Fiables

La technologie All-Round FastCharging 3.0 avec trois modes de charges : Basse température, Intelligent et Hyper qui permet une charge complète en seulement 38 minutes. La batterie de 5200 mAh assure une utilisation toute la journée, même pendant des tâches intensives comme le streaming vidéo ou les jeux.

IA à Portée de Main

Avec le système IA Une Touche, les utilisateurs peuvent activer l’assistant IA Folax d’un simple appui long sur le bouton d’alimentation. Folax offre des fonctionnalités de traduction en temps réel, d’assistance à l’écriture et de gestion des appels, rendant l’expérience utilisateur encore plus fluide.

Santé Intégrée

Le NOTE 50 Pro introduit le suivi intégré de la santé avec des capteurs pour mesurer le SpO2 et la fréquence cardiaque, rendant le suivi de la santé accessible sans dispositifs externes.

Divertissement Immersif

Le NOTE 50Pro élève la photographie et le divertissement à un nouveau niveau. Avec un appareil photo principal de 50 MP et un affichage AMOLED lumineux, chaque image est saisissante. Le Note 50 Pro propose également des fonctionnalités avancées comme le système d’éclairage IA Bio-Active Halo.

Disponibilité et Tarification

Le Note 50 PRO disponible en quatre couleurs captivantes à un prix conseillé de 155000FCFA

Contact INFINIX

Pour plus d’informations, contactez : WhatsApp : 60873561

À propos d’Infinix :

Établi en 2013, Infinix est une marque de technologie de pointe destinée aux jeunes. Engagée à fournir une technologie de pointe, un design élégant et des performances exceptionnelles, Infinix s’efforce d’offrir aux consommateurs une expérience mobile intelligente supérieure. En plus des smartphones, Infinix a élargi sa gamme de produits pour inclure des écouteurs TWS, des montres intelligentes, des ordinateurs portables, des tablettes, des téléviseurs intelligents et plus encore. Actuellement, les produits Infinix sont disponibles dans plus de 70 pays et régions à travers le monde, notamment en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est.

Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://bf.infinixmobility.com/

https://web.facebook.com/share/v/1DYT58rQPp/

