Le Burkina Faso prêt à accueillir les 24e Championnats d’Afrique de Karaté Do, région Ouest II

Du 5 au 11 mai 2025, le Palais des sports de Ouaga 2000 sera marquée par une ambiance du karaté africain. Le Burkina Faso s’apprête à organiser, pour la deuxième fois en trois ans, les Championnats d’Afrique de Karaté Do de la zone Ouest II. Une organisation que la Fédération burkinabè de karaté do veut exemplaire.

Réunis en conférence de presse ce lundi 28 avril 2025, les responsables de la Fédération burkinabè de karaté do ont fait le point sur l’état d’avancement des préparatifs. Sur la ligne de départ : huit pays invités, dont le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Liberia et le Togo.

« Depuis que nous avons eu l’accord de l’organisation de ces championnats sous-régionaux, nous avons mis en place un comité national, chapeauté par le ministère et les membres du bureau fédéral », explique Soumaila Ouédraogo, 1er vice-président de la Fédération et vice-président du comité d’organisation.

Courriers envoyés, arbitres internationaux invités, logistique peaufinée, à quelques jours de l’événement, les voyants sont au vert. « J’espère qu’on est fin prêt pour recevoir nos hôtes et commencer la compétition dans les normes qu’il faut », ajoute-t-il, confiant.

Valoriser le savoir-faire burkinabè

Au-delà du défi logistique, la fédération nourrit plusieurs ambitions. « L’objectif, c’est d’abord de mettre en exergue les capacités d’organisation du Burkina Faso », insiste Soumaila Ouédraogo. Après une édition 2022 saluée, Ouagadougou veut réaffirmer son sérieux et son savoir-faire.

Cependant, l’enjeu est aussi sportif pour la fédération burkinabè de karaté do qui veut faire briller ses athlètes et leur permettre de marquer des points. « C’est un challenge pour nos athlètes de se faire voir et espérer aller au championnat d’Afrique », souligne-t-il.

Ces championnats d’Afrique sont une opportunité pour le pays de tisser des liens avec les instances africaines du karaté. « Recevoir les sommités du karaté africain permettra de montrer nos réalités et solliciter leur accompagnement », ambitionne le vice-président.

Les athlètes burkinabè fin prêts

Du côté des compétiteurs, la préparation bat son plein. Corneille Maré, directeur technique national (DTN), se veut optimiste. « Nos athlètes ont assez d’expériences maintenant, ils sont matures », affirme-t-il, évoquant notamment les juniors et seniors aguerris par de nombreuses compétitions.

La seule ombre au tableau concerne les cadets, pour qui l’expérience internationale reste encore à construire. « Avec près d’un mois et demi de préparation que nous avons eu, le niveau est très satisfaisant et nous avons confiance de pouvoir confirmer notre leadership dans la région », rassure-t-il. La Fédération burkinabè de karaté do donne rendez-vous au Palais des sports de Ouagadougou pour voir briller les karatés burkinabè sur les tatamis.

