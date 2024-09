Karaté do : Le Burkina Faso intègre le classement du top 10 africain

publicite

Le Burkina Faso s’est hissé dans le top 10 africain à l’issue du championnat d’Afrique U21 de karaté-do, qui s’est tenu à Tunis du 6 au 8 septembre 2024. Engagés dans plusieurs catégories, tant en kumite qu’en kata, les karatékas burkinabè ont affronté les meilleurs du continent. Si l’Égypte a, comme à son habitude, dominé les débats avec un total de 33 médailles, le Burkina Faso a décroché deux médailles de bronze.

Cette année le championnat d’Afrique de karaté était particulièrement unique, réservé exclusivement aux athlètes de moins de 21 ans, avec une participation réduite par rapport à Casablanca : 24 pays participants contre 36 précédemment.

Médaillés de bronze l’année dernière, Fadel Nacro et Djamilatou Zamtako n’ont pas confirmé les promesses de Casablanca. En kumite individuel, Fadel Nacro n’a passé que le premier tour avant d’être éliminé. De même, Djamilatou Zamtako a été sortie dès le premier tour en kata individuel junior. Ainsi, à la fin de la première journée de compétition, le Burkina Faso n’avait encore aucune médaille.

Abdoul Ganiou Daboné et Laïya Sawadogo médaillés

Il a fallu attendre la deuxième journée pour voir une éclaircie avec l’entrée en lice des juniors. Aussi disputée que la première, cette journée a permis au Burkina Faso de monter sur le podium grâce à Abdoul Ganiou Daboné, médaillé de bronze chez les juniors de moins de 68 kg.

Une médaille que l’Étalon a dédiée aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Pour Oumar Yugo, président de la fédération burkinabè de karaté-do, « nous avons une équipe dont la majorité découvre le haut niveau pour la première fois. Avoir une médaille, c’est déjà bien. Il faut continuer le travail et viser plus haut lors des prochaines éditions ».

Après Abdoul Ganiou Daboné, c’est Laïya Sawadogo qui a brillé en kumite (combat) senior filles moins de 60 kg. Pour sa première compétition africaine, Laïya a eu du mal à démarrer mais a su se remobiliser pour atteindre les demi-finales.

Battue en demi-finale, elle a remporté la petite finale contre son adversaire béninoise. Elle décroche grâce à cette victoire la deuxième médaille de bronze pour le Burkina Faso. Une performance prometteuse pour Laïya, qui a compris ce qu’exige le haut niveau.

Avec ces deux médailles, le Burkina Faso se classe 10e africain, une performance d’autant plus louable que l’équipe découvrait en grande partie le championnat d’Afrique. « Il faut se remettre au travail une fois rentrés à la maison et corriger les imperfections en vue des prochaines échéances. Deux médailles, c’est bien, mais on aurait aimé en avoir plus », estime Yaya Traoré, l’entraîneur national.

Le Burkina Faso reste ainsi premier de la zone ouest 2 avec ces deux médailles, devançant le Bénin, le Nigeria et le Niger. À noter que dans cette zone, la Côte d’Ivoire, le Libéria et le Togo n’ont pas participé à la compétition.

