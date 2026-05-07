Burkina Faso : Près de 800 kg de stupéfiants saisis à Faramana, un trafic lié au financement du terrorisme suspecté

La Brigade territoriale de gendarmerie de Faramana a réalisé une importante saisie de stupéfiants le 23 avril 2026, à la suite d’une dénonciation anonyme, selon un point de presse des autorités sécuritaires.

Tout est parti d’une information signalant une camionnette suspecte stationnée sur la RN9, à une dizaine de kilomètres de Faramana. Une équipe composée de gendarmes et de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) a immédiatement été déployée sur les lieux pour vérification.

À l’arrivée des forces de sécurité, le chauffeur du véhicule, identifié sous les initiales D.I., ainsi qu’un complice, ont pris la fuite. Seul l’apprenti du camion, identifié par les initiales H.A., a été interpellé alors qu’il tentait également de s’échapper.

Les premières vérifications ont permis de découvrir des plaquettes de stupéfiants soigneusement dissimulées sous des sacs de vivres. Une fouille approfondie effectuée par la suite à la brigade a conduit à la saisie de 1 241 plaquettes de drogue, pour un poids total de 783,1 kg et une valeur estimée à 86,87 millions de FCFA.

Selon la gendarmerie, la cargaison provenait d’un pays voisin et était destinée à un autre État limitrophe. Les produits étaient conditionnés de manière à contourner les contrôles de sécurité sur les différents axes routiers.

Le suspect interpellé a été présenté au procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso le 27 avril 2026 pour la suite de la procédure judiciaire.

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Les autorités rappellent que le trafic de stupéfiants constitue une infraction pénale sévèrement réprimée par le code pénal burkinabè. Elles soulignent également que ce type de trafic est souvent considéré comme une source de financement des réseaux criminels et terroristes opérant dans la sous-région.

Une enquête est en cours afin d’identifier et d’interpeller les autres membres du réseau. La Gendarmerie nationale du Burkina Faso a salué la collaboration des populations et appelé les citoyens à maintenir un haut niveau de vigilance face aux activités criminelles susceptibles de menacer la sécurité nationale.