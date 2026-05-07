Relecture du Code du Travail : Le ministre des Serviteurs du Peuple présente les nouvelles innovations

Réunis en séance plénière, le mercredi 6 mai 2026, les députés de l’Assemblée Législative du Peuple ont à l’unanimité voté le projet de loi portant code du travail au Burkina Faso, objet du dossier numéro 031.

Soucieux de la prospérité des entreprises et prenant en compte le contexte de la mondialisation, le Gouvernement du Burkina Faso, a décidé de procéder à la relecture du code du travail. Cette révision s’inscrit dans la vision du Gouvernement de doter le pays d’un instrument juridique favorisant la création d’emplois, la valorisation du capital humain et la compétitivité des entreprises pour la promotion du travail décent.

Spécifiquement, cette relecture vise à assurer un équilibre entre les intérêts économiques, sociaux et politiques des travailleurs, des employeurs et de l’Etat ; renforcer la négociation collective ; garantir et améliorer la protection des travailleurs ; disposer d’un code du travail plus favorable à l’instauration d’un climat social serein, gage d’une amélioration de la productivité.

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À l’unanimité, les députés de l’assemblée législative du peuple ont voté pour ce projet de loi portant code du travail au Burkina Faso. A entendre le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, projet de loi portant code du travail au Burkina Faso comporte plusieurs innovations.

« L’encadrement de l’exercice des activités de travail temporaire à travers, l’encadrement de l’embauche des travailleurs non nationaux à travers, l’harmonisation de la durée du contrat de travail à durée déterminée à deux ans pour les nationaux et les non-nationaux pour lever la discrimination qui défavorisait les travailleurs nationaux ; l’institution et l’encadrement du télétravail eu égard aux nouvelles formes d’organisation du travail ; l’augmentation de la durée… »

Ce projet de loi portant code du travail au Burkina Faso comporte 10 titres et 441 articles. Pour terminer, le ministre des Serviteurs du Peuple a rassuré qu’à partir de là promulgation de cette loi, son département prendra les dispositions pour la divulgation dans l’ensemble des régions de notre pays.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24