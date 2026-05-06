Musique : Lobbo Dicko célèbre ses 15 ans de carrière avec un concert engagé pour la cohésion sociale

À l’occasion de ses 15 ans de carrière, l’artiste burkinabè Lobbo Dicko annonce un concert événement prévu le samedi 9 mai 2026 au SIAO. Au-delà de la célébration artistique, ce spectacle se veut un message fort en faveur de la cohésion sociale dans l’espace AES.

En visite dans les locaux de Burkina24 le 3 mai 2026, la chanteuse de musique traditionnelle fulfuldé a présenté les grandes lignes de cet événement qui marquera une étape importante de son parcours.

« Ce concert, c’est la célébration de mes quinze années d’engagement artistique », a-t-elle confié, évoquant déjà de nouvelles ambitions pour la suite de sa carrière.

Portée par l’adhésion de ses fans et de ses partenaires, l’organisation du concert est déjà bien avancée. L’artiste souligne l’engouement suscité par ce rendez-vous culturel, qu’elle considère comme un moment clé dans le paysage artistique national.

Mais au-delà de l’aspect festif, Lobbo Dicko entend donner une dimension citoyenne à son concert. Dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires et sociaux, elle ambitionne de faire de la musique un vecteur de sensibilisation, de dialogue et de vivre-ensemble.

« La musique et la danse seront mises au service de la paix et de l’unité entre les peuples », a-t-elle affirmé, inscrivant ainsi son initiative dans une dynamique de promotion de la cohésion sociale.

Les billets pour ce concert sont déjà disponibles, proposés à 5 000 et 10 000 FCFA, avec des carnets de 25 tickets destinés aux groupes et aux structures partenaires. Une stratégie visant à favoriser une large mobilisation du public.

Bassirou BANDE

Pour Burkina 24