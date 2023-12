Festival international Pulaaku Acte 5 : Après les festivités, place aux actions humanitaires

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le festival international Pulaaku qui est un événement de promotion de la diversité culturelle burkinabè s’est tenue du 27 au 29 octobre 2023 dans la mythique salle du CENASA. Après cet évènement, les organisateurs ont souhaité donner du sourire aux personnes vulnérables, notamment des femmes et enfants déplacés internes, le samedi 23 décembre 2023 à Ouagadougou. Cette action s’inscrivait déjà dans les objectifs de cette édition, dès son élaboration.

La suite après cette publicité

Le volet humanitaires du festival international Pulaaku a été respecté ce samedi 23 décembre 2023 au Foyer FAMA de Ouagadougou. Il s’est agi de récolter, à travers les revenus du festival, les dons des personnes désireuses, des vivres et des vêtements pour venir en aide aux personnes déplacées internes.

Plusieurs femmes et enfants, issus de plusieurs associations humanitaires ont bénéficié, grâce à cette promesse, de bidons d’huile, des vivres des vêtements, des fournitures scolaires, d’une valeur d’environ un million de francs CFA. Il a été question selon le promoteur du festival, Boureima Barry d’une continuité de ce festival qui avait promis, outre le volet festivités et formations, venir en aide également à des personnes vulnérables.

« Il faut dire que le festival international Pulaaku avait son volet humanitaire. Aujourd’hui c’est ce volet, c’est la suite du festival qui se manifeste. Quand nous initions ce festival nous avons aussi pensé à nos déplacés internes. Aujourd’hui nous remettons ce don à ces PDI pour soulager nos frères et sœurs que nous appelons PDI parce qu’ils en ont besoin en cette fin d’année, pour avoir un sourire. Nous profitons également remercier tous ceux qui ont eu à manifester leur intérêt à ce volet », a indiqué Boureima Barry.

Pour Apsa Diallo, coordinatrice du projet Foyer FAMA, donner du sourire à ces personnes, dans cette période, ce sont des remerciements qui s’imposent. « Notre remerciement s’en va d’abord aux donateurs. Sans eux, nous ne sommes rien. Merci à tous ceux qui ont fait un don, combien important pour ces personnes, à ce festival. Quand nous sommes dans notre zone de confort, il ne faut jamais oublier qu’il y a ces personnes qui ont besoin de couvertures, qui ont le ventre vide. Le geste du cœur est le meilleur geste qu’on peut offrir à l’humanité», a loué Apsa Diallo.

Ce don revient à près de 50 femmes et enfants directement et à près de 100 personnes de façon indirecte. C’est donc presque un pari gagné pour les organisateurs de ce festival qui s’étaient fixés, entre autres, pour objectif de promouvoir la cohésion sociale et la paix.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite