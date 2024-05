SNC Bobo 2024 : Parquer son engin, c’est la croix et la bannière !

publicite

Bobo-Dioulasso, la capitale économique et culturelle du Burkina brille aux couleurs de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) depuis le 27 avril et ce jusqu’au 4 mai 2024. Plus qu’un pôle culturel, cette biennale est aussi une source économique pour plus d’un. Exposants, restaurateurs, et parkeurs se font la fête. Cette année, les choses ne se passent pas comme prévues. Depuis le mercredi 1er mai, le constat sur le site de la SNC est amer. Trouver un endroit où garer son engin est une dure équation à résoudre. Les parkeurs observent un mouvement d’humeur, suite à une mésentente avec un agent de sécurité.

« Y a pas de parking, allez-y devant », crie un parkeur quand nous essayons de parquer notre engin, le mercredi 1er mai 2023, sur le site de la SNC. Nous exécutons donc, et avançons. Mais le message reste le même encore devant : « il n’y a pas de parking, allez-y devant ».

Perplexes, nous sommes. Mais de quel devant s’agit-il enfin ? Question ! Déjà nous remarquons que les sites de parking habituel sont vides. Les festivaliers font la ronde. L’objectif est le même, trouver un espace où sécuriser son engin.

Dans nos balades, nous sommes freinés par des forces de l’ordre qui assurent la sécurité. « Monsieur, vous ne pouvez pas passer avec votre engin. C’est des consignes que nous avons reçues ». Les choses deviennent sérieuses. Alors, c’est quoi le véritable souci ?

Cette inquiétude ne fera pas long feu. Un jeune parkeur se prête à notre micro. « Au début, tout allait bien, mais hier (mardi, ndlr), un parqueur a eu un malentendu avec un homme de tenue. Donc ils ont dit de ne plus garer de motos par-là (sortie sud du site de la SNC, ndlr). Quand les gens viennent, les hommes de tenue les guident ailleurs. C’est ce qui a fait que tous les parkeurs ont décidé de ne pas travailler, tout le long du site de la SNC ».

Alors là ! Un festival de ce genre sans parking, bonjour le désordre. Les plus courageux quant à eux ont pris le risque de garer leurs engins sans aucune surveillance. Dans les allées, quelques groupes d’engins sont garés. La problématique, elle tire également sa source des non-dits entre les parkeurs, selon Dembélé, un jeune parkeur qui se frottait les mains dès les premières heures de l’ouverture de la biennale culturelle.

« Nous, on a payé les tickets à la SNC, c’est cher en plus. Pendant ce temps, certains parkeurs ont eu leurs tickets ailleurs moins chers. Et si les forces de l’ordre bloquent notre côté, les gens vont aller garer ailleurs et c’est ceux qui n’ont pas les tickets SNC qui vont gagner plus que nous qui avons les tickets SNC », déplore le jeune parkeur, qui espérait faire bonne recette pendant la messe de la culture.

Face à ces tralalas, les parkeurs comme un seul homme ont rangé leurs tickets, torchons et craies. Plus de travail jusqu’à ce que les choses changent. Dès lors, les concessions d’à côté sont envahies par les engins à deux roues.

Pour ce fait, nous nous introduisons dans un domicile à proximité qui refusait des engins. Là, nous sommes en face de la bailleresse. Dame Sanou, nous l’avons nommée ainsi, déplore la situation actuelle. Ne possédant pas de magie pour résoudre la polémique, elle prête sa cour à ceux qui le veulent, et cela, à titre gracieux.

« Je suis peinée de voir ce problème arrivé. Je suis à côté et je vois les gens qui ont des problèmes pour garer leurs engins. Je ne peux pas rester indifférente à ça. Donc j’ai décidé de laisser ceux qui veulent garer le faire. Et la plupart ce sont mes connaissances, mes neveux, mes frères. Je ne peux pas leur refuser ça. Tout ce qu’on souhaite maintenant, c’est que les choses s’arrangent », a-t-elle plaidé.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation change, question de donner à la biennale toute sa splendeur…

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

