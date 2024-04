SNC Bobo 2024 : L’ambiance dans les stands 

publicite

La Semaine Nationale de la Culture (SNC) bat son plein dans la ville de Sya à Bobo-Dioulasso. Elle est prévue s’étaler du 27 avril au 4 mai 2024. Pour cette journée inaugurale, l’affluence est à son paroxysme pour le bonheur des exposants.

Des longues files d’attente, des parkings qui refusent des motos à deux roues, c’est le scénario qui se présente à l’extérieur de la foire de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) au premier jour. Une fois à l’intérieur, le schéma est tout autre. Entre les marchandages et bousculades, il n’y a plus de doute.

Nous sommes en plein dans la Semaine Nationale de la Culture. Pour cette 21e édition, les petits plats sont mis dans les grands et personne ne veut se faire conter l’événement.

A ce rendez-vous incontournable de la culture, hommes, femmes et enfants de tout âge convergent vers l’épicentre de la SNC. Entre les étalages de matériels artisanaux, des chaussures, de la cosmétique, de la gastronomie, tout est mis en œuvre afin que chaque festivalier y trouve son compte.

D’ailleurs, la beauté de l’événement a conduit bon nombre d’exposants à venir des contrées lointaines pour exposer leurs savoir-faire, acquérir de nouveaux clients et se faire des contacts. Souleymane Diarra exporte depuis le Sénégal au Burkina Faso. Dans son stand, on y trouve des tenues sénégalaises et des chaussures artisanales. Il souligne qu’il est particulièrement séduit par le pays des Hommes intègres. Par conséquent, aux événements culturels tels que la SNC, il ne manque jamais le rendez-vous.

Toujours en pleine organisation de son stand, il apprécie l’organisation de cette 21e édition et déclare espérer que l’ensemble de la population bobolaise et tous les autres festivaliers vont s’approprier l’événement.

<< Aujourd’hui nous sommes en mode installation. D’ici demain on pourra bien se prononcer sur l’affluence. On est confiant parce que cette année, les dimensions des stands ont augmenté. Aussi il y a beaucoup de publicités par rapport à la SNC. Donc on attend juste les clients >>, soutient-il.

Tout comme cet exposant sénégalais, Adama Ouédraogo a lui aussi quitté la ville de Ouagadougou dans le but de participer à la SNC pour renflouer son chiffre d’affaires. Dans son étal, on aperçoit des parfums, montres, bracelets et autres. Il assure que la première journée présage tout ce qui est positif car la clientèle est présente. << Depuis ce matin, ça va un peu vu qu’on a déjà gagné des premiers clients>>, informe-t-il. Lui, aussi émet le souhait que les Bobolais sortent massivement pour participer à la SNC.

Une chose est évidente, tout est fin prêt au niveau des exposants pour la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture. La balle est donc dans le camp des festivaliers pour que cette édition soit une réussite, voire la meilleure.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

