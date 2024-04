Entrepreneuriat : Le concours Africa’s Business Heroes pour valoriser les talents des jeunes

publicite

Selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le taux de chômage des jeunes en Afrique était de 12,7% en 2022. Des chiffres, qui sans doute entravent le développement économique des pays africains touchés par ce fléau. Comme remède à ce désastre, l’entrepreneuriat des jeunes rentre en ligne de mire. C’est d’ailleurs ce qui a motivé l’initiation du concours Africa’s Business Heroes. Ce concours a pour sacerdoce de valoriser les talents des jeunes. Dévouée pour les causes nobles, Carine Vavasseur ou la bâtisseuse d’écosystèmes, comme elle se définit, est d’origine Sénégalaise. Dénicheuse de talents, elle se bat pour promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes dans son Sénégal natal, et partout ailleurs en Afrique. Dans cet engagement, elle joue un rôle prépondérant pour l’essor du concours Africa’s Business Heroes qui fait ses preuves depuis ses premiers pas. A l’orée de la 6e édition, Carine Vavasseur donne les articulations qui meubleront cette édition, dans les lignes qui suivent.

Parlez-nous de l’initiative Africa’s Business Heroes.

Le concours Africa’s Business Heroes (ABH) représente une plateforme impactante pour mettre en valeur les talents africains et les mettre en relation avec des opportunités à l’échelle continentale et internationale.

Tout d’abord, ABH constitue une vitrine exceptionnelle pour les entrepreneurs africains, en leur offrant une visibilité médiatique -par le biais de reportages vidéo sur leur parcours entrepreneurial, par exemple- et une reconnaissance de leurs réalisations et de leurs impacts.

ABH facilite également la mise en relation des entrepreneurs avec un réseau diversifié d’acteurs du monde des affaires, d’investisseurs, d’experts en développement et de leaders d’opinion à travers le continent. Pour le concours, plusieurs acteurs de l’écosystème africain et au-delà ont été mobilisés, soit en tant que juges, soit en tant que mentors. Jack Ma, président et fondateur d’Alibaba, était présent à la finale du concours en 2020.

Je peux également citer Aminata Kane, PDG d’Orange Sierra Leone, Victor Williams PDG de NBA Africa et bien d’autres. Ce jumelage permet aux entrepreneurs de bénéficier de conseils stratégiques, de mentorat et de ressources précieuses pour renforcer leurs capacités et accélérer leur croissance.

ABH agit comme un catalyseur pour propulser les entrepreneurs africains sur la scène mondiale, tout en leur fournissant les outils et les connexions dont ils ont besoin pour réussir. C’est une plateforme qui célèbre l’innovation, l’excellence et le potentiel de l’entrepreneuriat en Afrique, et qui contribue à façonner un avenir prospère et durable pour le continent.

Quels types d’entreprises sont concernés pour le concours Africa’s Business Heroes ?

ABH promeut les entreprises opérant en Afrique avec au moins un cofondateur africain et prouvant qu’elles délivrent un fort impact positif et sont en phase de croissance. Quelques critères complémentaires pour les aspirants candidats : Avoir une entreprise enregistrée et opérationnelle en Afrique. Avoir une entreprise présentant un historique d’au moins 3 ans.

Dites-nous comment se déroule le concours Africa’s Business Heroes ?

Le concours se déroule en 4 étapes clés: Etape 1 : Soumission en ligne et Sélection des 50 Héros

Etape 2 : Interviews en ligne des 50 et sélection des 20 demi-finalistes

Etape 3: Demi-finale avec les 20 Heroes : pitch de sélection en présentiel, sélection de 10 héros pour la finale

Etape 4: Finale en présentiel des 10 et sélection des 3 gagnants.

Pourquoi avoir choisi l’écosystème comme secteur d’activité ?

Mon parcours professionnel est marqué par une passion pour l’innovation et l’entrepreneuriat. Née au Sénégal, j’ai grandi et fait mes études en France mais avec la conviction que je reviendrai sur le continent où je voyais de nombreux terrains vierges et opportunités à construire. En 2012, Master en poche, je suis donc rentrée à la maison au Sénégal. J’y ai fait une reconversion professionnelle, troquant mon parcours en import-export international pour plonger dans le bain de l’entrepreneuriat, des technologies et de l’innovation.

Après avoir travaillé dans des contextes variés tels que l’incubateur CTIC Dakar et la startup edtech EDACY dont j’ai participé à la construction, j’ai été amenée à diriger la division Innovation et animation d’écosystèmes à la Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), l’organe du gouvernement sénégalais dédié à l’entrepreneuriat.

C’est là que j’ai pu constater le potentiel énorme de l’entrepreneuriat pour stimuler le développement économique et social en Afrique. Cela m’a convaincu de la nécessité de mener des actions à l’échelle du continent, d’où ma prise de poste comme directrice d’Ignite.E, branche ecosystem building du groupe Haskè.

Mon intérêt pour l’écosystème entrepreneurial a été renforcé par une conviction forte : l’innovation et la co-création sont des moteurs essentiels de la croissance économique et certains entrepreneurs ont la capacité de créer une valeur unique avec un impact de masse sur nos marchés où de nombreux challenges au bas et au milieu de la pyramide des besoins restent à adresser.

Particulièrement sur notre continent, nous avons besoin d’entrepreneuriat à la fois à impact socio-économique et à fort potentiel du point de vue business et viabilité financière. J’ai donc choisi de me dédier à favoriser l’émergence de ce type d’entreprises avec une appétence particulière pour celles ayant la capacité de changer la donne à large échelle.

Avez-vous connu la participation des entrepreneurs burkinabè au Africa’s Business Heroes ?

Le Burkina, bien qu’ayant de beaux parcours d’entrepreneurs notamment au niveau de 2IE, n’a pas encore de Heroes au niveau d’ABH malgré les plus de 300 candidatures reçues du Burkina en 2023.

Mais nous croyons fortement au potentiel des entrepreneurs burkinabè. C’est pourquoi ABH a tissé des partenariats écosystèmes avec des structures telles qu’Ignite.E pour assurer une bonne diffusion de l’opportunité sur les marchés francophones incluant le Burkina. Ce sont des marchés où nous voyons du potentiel et l’importance d’avoir un dispositif de diffusion de l’opportunité qui soit plus spécifique.

Nous déroulons d’ailleurs une série de webinaires permettant d’améliorer les différents aspects de sa candidature à ABH et à toute autre compétition (suivez la page LinkedIn « ignite.e » pour vous inscrire gratuitement à l’un de ces webinaires) en espérant voir davantage de business Heroes se qualifier depuis le Burkina et d’autres pays de la région avec notre accompagnement préliminaire.

D’un regard extérieur, comment appréciez-vous l’évolution du domaine entrepreneurial au Burkina ?

Je m’étais rendue au Burkina en 2021 pour y faire un tour de l’écosystème de l’entrepreneuriat vert. J’y ai découvert de bons modèles d’économie circulaire mais aussi un modèle de référence en matière de formation d’ingénieurs-entrepreneurs, à savoir celui de 2IE.

Je me souviens avoir été marquée par le pragmatisme de ce dispositif et, plus largement par celui des entrepreneurs burkinabè rencontrés. Certains acteurs comme La Fabrique sont actifs depuis plusieurs années et s’intègrent à des dynamiques panafricaines pour faciliter le passage à l’échelle d’entrepreneurs. Ce sont des approches à encourager, celles d’intégrer les communautés de pratique panafricaine afin de voir les initiatives locales bénéficier de passerelles pour aller au-delà de leur marché domestique.

La question de l’entrepreneuriat féminin peut également être plus particulièrement accompagnée car les femmes (co) fondatrices restent encore assez peu présentes au Burkina tout comme dans plusieurs de nos écosystèmes.

Enfin, on sent une volonté de l’Etat d’accompagner l’entrepreneuriat, notamment à travers un projet majeur lancé en mars dernier et dénommé ECOTEC. Le principal but étant de bâtir un secteur privé compétitif, une initiative bienvenue en particulier dans un contexte géopolitique pouvant rendre complexe la situation de certains entrepreneurs selon leur type de business et secteur.

En tant que personne engagée dans l’entrepreneuriat, quels sont vos conseils pour booster le secteur entrepreneurial en Afrique?

Je crois fortement que les Structures d’Accompagnement à l’Entrepreneuriat (SAE) et les initiatives d’accompagnement telles que ABH ont un rôle clé à jouer dans nos écosystèmes. En effet, la grande majorité des entrepreneurs que ce soit au Burkina ou aux 4 coins de l’Afrique, passent à un moment donné par ces dispositifs. La question qui se pose est comment s’assurer que ces entrepreneurs captent le maximum de valeurs de ces accompagnements ?

Une récente étude faite par Sendemo sur 13 écosystèmes d’Afrique montrait que 70% des entrepreneurs interrogés disaient estimer que leur entreprise n’avait pas tiré de bénéfices de l’accompagnement reçu à travers les incubateurs, accélérateurs et autres SAE les ayant soutenus.

C’est un problème de fonds qui peut et doit être corrigé. A Ignite.E nous croyons fortement à l’effet démultiplicateur que peuvent avoir les SAE dans leur écosystème si elles bénéficient d’un appui à l’efficacité opérationnel en améliorant leur « program delivery ». En ce sens, nous travaillons à la mise en synergies et en commun ainsi qu’à la capitalisation (à travers des ressources) des acquis d’expériences passées et en cours des SAE opérant en Afrique.

Nous construisons une Ecosystem House pour que toute SAE accède à un appui précieux pour offrir un accompagnement qui catalyse les ressources disponibles pour délivrer un maximum de valeur auprès des entrepreneurs afin qu’ils puissent générer de la traction, pérenniser leurs entreprises et impacter massivement leurs écosystèmes.

Propos recueillis par Sié Frédéric KAMBOU

