Diamond League 2024 de Xiamen : Le Burkinabè Hugues Fabrice Zango décroche une médaille d’argent

Le samedi 20 avril en Chine, c’est tout un peuple qu’Hugues Fabrice Zango a rendu heureux. L’athlète a décroché une médaille d’argent au Diamond League 2024 de Xiamen.

Athlétisme : Hugues Fabrice Zango remporte une médaille d’argent en Chine

Le Diamond League s’est déroulé le 20 avril 2024 à Xiamen. À ce championnat prenait également part l’athlète burkinabè Hugues Fabrice Zango. Et le spécialiste du triple saut a saisi l’occasion pour rendre son peuple fier. En effet, il a effectué un énorme saut pour rafler la médaille d’argent.

Un saut de 17,12 mètres

Lors des Diamond League 2024 de Xiamen ce 20 avril, Hugues Fabrice Zango a effectué un énorme saut de 17,12 mètres. Plus souvent, le spécialiste du triple saut ne manque aucune opportunité pour battre tous ses concurrents.

Mais cette fois-ci, le champion du monde de triple saut n’a pas pu devancer le Portugais Pedro Pablo Pichardo. L’athlète portugais est arrivé en tête, devant Zango, avec un saut de 17,51 mètres. Grâce à cette grande performance, le Burkinabè a pu remporter la médaille d’argent. Il gonfle ainsi le nombre de ses médailles déjà nombreuses.

Qui est en réalité Hugues Fabrice Zango ?

Hugues Fabrice Zango est l’un des athlètes burkinabè les plus connus au monde. Pour cause, ce spécialiste du triple saut et du saut en longueur a un parcours qui force l’admiration de tous.

Naissance et carrière

Fabrice Zango a vu le jour à Ouagadougou le 25 juin 1993. Il trouve ensuite son chemin dans l’athlétisme et y fait carrière. L’athlète décide de se spécialiser dans le triple saut, discipline qu’il pratique avec passion et dévotion. Il connaît une carrière réussie dans l’ensemble, accumulant plusieurs médailles lors de grandes compétitions athlétiques.

Succès professionnel

Le parcours de Fabrice Zango est tout simplement inspirant. L’athlète a exposé la substance de son talent en participant à plusieurs compétitions athlétiques sur la scène continentale et mondiale. L’homme doit sa notoriété en tant que l’un des plus grands athlètes du monde grâce notamment à ces compétitions :

Championnats d’Afrique de 2016 à Durban : lors de ces championnats, Hugues a fait un saut impressionnant de 16,81 m. Il s’est alors vu récompensé avec la médaille d’argent.

VIIIes Jeux de la Francophonie de 2017 : grâce à cette compétition, le l’athlète burkinabè avait glané la médaille d’or. Il avait effectué un saut de 16,92 m pour devancer Luron Kevin et Dia Mamadou Chérif.

Championnats d’Afrique monde du triple saut : au cours de ces championnats, l’athlète a été couronné deux fois champion d’Afrique. C’était en 2018 et en 2022.

Ce parcours est clairement élogieux et entrevoit de belles performances de l’athlète aux prochains JO de Paris 2024. Hugues ne lâche rien puisque malgré son talent confirmé, il continue à s’entraîner pour la prochaine échéance.

