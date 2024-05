1xBet : 5 footballeurs qui sont devenus révélations en Liga cette saison

publicite

De nouvelles stars naissent chaque année en Liga, et la saison 2023/2024 n’a pas été l’exception à la règle. Le bookmaker fiable 1xBet a sélectionné plusieurs joueurs de football qui ont agréablement surpris par leur jeu mature et sont devenus leaders de leurs équipes. Nous n’incluons volontairement pas les joueurs du calibre de Jude Bellingham ou İlkay Gündoğan, dont le niveau ne fait plus aucun doute depuis longtemps. Aujourd’hui, nous parlerons de ceux dont le jeu est devenu une révélation cette saison.

Álvaro Valles, gardien de but, Las Palmas

Álvaro évolue à Las Palmas depuis 2019, mais son équipe ne s’est pas hissée à la division d’élite que l’année dernière, pour la première fois depuis la saison 2017/18. Cela n’a pas empêché Valles de faire preuve de sang-froid et d’habileté sur la ligne de but dès les premiers matches. Jusqu’en février, le portier n’a pas concédé plus de deux buts par match et, selon la ressource statistique Stats Bomb, à la mi-saison, il a sauvé son équipe de plus de 11 buts supplémentaires. Des chiffres extraordinaires pour un gardien débutant dans un club qui n’appartient pas aux grands espagnols !

Valles peut se vanter d'un excellent jeu au pied, d'un caractère de leader en défense et des excellents réflexes. Grâce à son jeu plein de confiance, Las Palmas s'est déjà assuré une place dans la cour des grands à 99 % pour la saison prochaine, mais le stagiaire du Real rêve certainement de nouveaux défis.

Pau Cubarsí, défenseur, FC Barcelone

En mars 2024, le défenseur du Barça Pau Cubarsí a fait ses débuts avec l’équipe nationale espagnole lors du match contre la Colombie – il avait alors 17 ans et 2 mois. Quelques jours plus tard, il entre en jeu contre la sélection brésilienne et peut maintenant aller à l’Euro 2024. Lorsque vous êtes reconnu comme le meilleur joueur du match des éliminatoires de la Ligue des champions, comme ce fut le cas après le match contre Naples, vous pouvez facilement compter sur une place dans l’équipe nationale !

L’ascension du jeune talent s’est faite rapidement et le plus efficacement possible. Pau a fait ses débuts en tant que joueur de l’effectif principal catalan lors de la Copa del Rey en janvier et, dès le mois de mars, il a été reconnu comme le meilleur joueur de la Liga âgé de moins de 23 ans. Bien qu’il n’ait joué qu’un peu plus de 10 matches avec le club, le FC Barcelone prépare déjà un nouveau contrat pour son 18ᵉ anniversaire, avec une augmentation significative du salaire et un milliard d’euros de compensation en plus ! La direction du club voit dans le jeune Catalan le nouveau Gerard Piqué et n’a pas l’intention de le laisser partir, bien qu’il y ait déjà plusieurs géants anglais faisant la queue pour engager Cubarsí.

Après les débuts de Pau avec l’équipe principale, Robert Lewandowski, impressionné, a interrogé ses coéquipiers sur son âge. La réponse l’a choqué et le Polonais a déclaré qu’il était tout simplement illégal de jouer aussi bien à un si jeune âge.

Lamine Yamal, milieu de terrain, FC Barcelone

Le prochain héros de notre revue est le seul joueur de l’histoire à avoir débuté dans l’équipe nationale espagnole avant Cubarsí. Lamine Yamal a fait sa première apparition aux rangs de la sélection le 8 septembre 2023, à l’âge de 16 ans et 57 jours, contre l’équipe nationale de Géorgie. Dès le premier match, il inscrit un but et devient le plus jeune buteur de l’équipe nationale au 21ᵉ siècle.

Yamal se distingue par une technique et une vitesse fantastiques. Il a de bonnes capacités de frappe et une intelligence footballistique développée, ce qui lui permet d’opérer efficacement dans les attaques placées et, si nécessaire, de déchiqueter les adversaires sur son aile droite préférée. L’été dernier, tous les supporters n’ont pas approuvé la vente de la star Dembélé au PSG, mais il s’est avéré que Xavi avait déjà trouvé un digne remplaçant pour le Français. Le contrat du jeune ailier avec le club est valable jusqu’à l’été 2026. Dans les années à venir, rien n’empêchera donc Pau de devenir un élément important du FC Barcelone renouvelé.

Sávio, milieu de terrain, Girona FC

Le jeune Brésilien a déjà fait ses débuts avec la Seleção, mais il appartient jusqu'à présent à l'apparemment modeste l'ESTAC Troyes et sera l'un des lots les plus chauds de cet été. Pourquoi le club français n'est-il pas si simple ? Il fait partie de l'empire City Football Group, ce qui signifie que les patrons de Manchester City auront le dernier mot sur le contrat de l'ailier de 20 ans. Selon le célèbre journaliste et initié Fabrizio Romano, le joueur a déjà signé un contrat avec les Citizens, mais les rumeurs sur son transfert semblent beaucoup plus confuses.

La saison dernière, Sávio a été prêté par le PSV, mais il n'a enregistré que six apparitions sur la pelouse et n'a pas fait grande impression. Le potentiel du joueur a été repéré par le directeur sportif de Gérone, qui a convaincu le club d'essayer l'ailier en Liga. Le pari a fonctionné et le Brésilien est aujourd'hui un joueur clé de l'une des équipes les plus brillantes d'Europe.

La saison dernière, Sávio a été prêté par le PSV, mais il n’a enregistré que six apparitions sur la pelouse et n’a pas fait grande impression. Le potentiel du joueur a été repéré par le directeur sportif de Gérone, qui a convaincu le club d’essayer l’ailier en Liga. Le pari a fonctionné et le Brésilien est aujourd’hui un joueur clé de l’une des équipes les plus brillantes d’Europe.

Artem Dovbyk, 26 ans, attaquant, Girona FC

Son coéquipier, l’attaquant ukrainien Artem Dovbyk, est devenu le meilleur buteur du championnat ukrainien la saison dernière, mais personne n’aurait pu imaginer qu’un an plus tard, il se battrait pour le Trofeo Pichichi. L’attaquant n’a pas participé à l’entraînement de pré-saison avec l’équipe et, le 1ᵉʳ août, il a réussi à marquer pour le FK Dnipro en qualification pour la Ligue des champions, avant de faire ses débuts en Liga moins de deux semaines plus tard et d’inscrire un but contre la Real Sociedad.

Buteur à la fois costaud et technique, il sait se défaire de ses adversaires par ses dribbles, est doué en jeu en solo et possède une frappe puissante. En même temps, il remplit parfaitement le rôle d’attaquant de pointe et est toujours prêt à reprendre un centre de la tête. Dovbyk n’a pas peur des grands matches et a déjà marqué contre le Barça, Villarreal et le Betis, et il y a peu, il a réalisé un triplé contre le FC Séville. Lors de sa première saison en Liga, Artem a marqué autant qu’Ibrahimović et Suárez à leurs débuts – pas mal pour un joueur qui ne coûte que 7,75 millions d’euros !



