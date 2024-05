Développement au Burkina Faso : Dr Dibi Alfred Millogo prône le nivellement par le haut

publicite

Dr. Dibi Alfred Millogo a animé un séminaire dénommé « Sommet de la transformation » au profit des entrepreneurs et des jeunes à Ouagadougou le samedi 11 mai 2024.

Des chefs d’entreprises, des porteurs de projets et des acteurs intervenant dans plusieurs domaines socioéconomiques ont participé à la rencontre d’échanges et de partages dénommée le « Sommet de la transformation » sur le thème « Tu es une légende, crée, crée-là ».

Le promoteur du séminaire, Dr. Dibi Alfred Millogo, conférencier, coach et formateur, a initié cette formation en s’appuyant sur son livre « le secret des légendes ». Selon lui, la société d’aujourd’hui connait le phénomène du nivellement par le bas et ce séminaire vise à changer la donne en promouvant le nivellement par le haut.

« C’est un véritable séminaire de transformation qui aborde le nivellement par le haut. Parce qu’on a remarqué que de plus en plus nous sommes dans une société où on fait généralement le nivellement par le bas. C’est-à-dire qu’on a l’habitude de tirer les gens par le bas au lieu de les accompagner à monter. Notre idée, c’est de changer cette donne, c’est pourquoi nous avons écrit un livre qui s’appelle le secret des légendes. Et l’essentiel de cette formation était de montrer que c’est possible de quitter si bas et d’arriver si haut », a expliqué Dibi Alfred Millogo.

Cette journée fut également une occasion pour « des légendes » comme Issa Martin Bikienga, François Traoré, Bruno Bambara et Dr. Issa Compaoré de partager leurs expériences avec les participants. Et selon les « légendes », l’éducation et le travail sont les maitres mots de la transformation d’une société et d’une nation.

En rappel, « le secret des légendes » est une œuvre de l’écrivain et coach Docteur Dibi Alfred Millogo, dédicacée le 30 mars 2024 dernier à Ouagadougou. Elle est disponible et coûte 18 000 FCFA l’unité.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24



