Ouaga : La Coalition Burkina-Russie et African Initiative veulent réduire le nombre d’accidents sur les routes

La Coalition Burkina-Russie, en partenariat avec l’association russo-burkinabè « African Initiative », s’est engagée à reproduire les marquages au sol sur les routes bitumées de la ville de Ouagadougou. Ce mardi 14 mai 2024, pour une seconde fois, elle a pris d’assaut la rue Yugbaré Paul Hamado, dans l’arrondissement de Boulmiougou.

Pour cette seconde action dans le cadre de leur initiative citoyenne tendant à baliser gendarmes couchés et passages à piéton dans les rues de Ouagadougou, la Coalition Burkina-Russie, en partenariat avec l’association russo-burkinabè « African Initiative », s’est rendue dans l’arrondissement de Boulmiougou.

Selon Moussa Sanfo, Secrétaire général (SG) de la Coalition Burkina-Russie, pour cette seconde sortie, 11 gendarmes couchés et plusieurs passages à piéton sont concernés. « Sur cette rue, nous avons recensé 11 gendarmes couchés et des passages à piéton », a-t-il fait savoir l’objectif du jour à atteindre.

Sur l’idée de leur initiative, « on a remarqué que la peinture des marquages au sol est effacée. Nous sommes en train de recenser et, au fur et à mesure, nous allons les reproduire afin d’éviter d’éventuels accidents », a-t-il déclaré.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

