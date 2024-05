Kundé 2024 : Les préparatifs vont bon train

publicite

Le Commissariat général des Trophées de la musique burkinabè « Kundé » a fait le point des préparatifs et dévoilé le plateau artistique, qui est prévu à cette 22e édition, ce jeudi 2 mai 2024. Les Kundé se tiendront le mercredi 8 mai à la Salle des Banquets de Ouaga 2000.

Que ça soit du niveau de la logistique, en passant par la sonorisation, la programmation artistique tout est fin prêt pour la 22e édition des Trophées de la musique burkinabè « Kundé ». Du moins, c’est ce qu’a fait savoir le commissariat général des Kundé. « Nous tenons à rassurer les mélomanes et tous ceux qui s’intéressent aux Kundé que tous les petits plats sont en train de se mettre dans les grands afin que la soirée ait lieu ce mercredi 8 mai 2024 à la salle de banquets de Ouaga 2000 », a fait savoir Salfo Soré alias Jah Press, commissaire général des Kundé.

Même si les moyens pour l’organisation de cette 22e édition ont été révisés compte tenu de la situation nationale, le commissaire général des Kundé a annoncé que cette édition « c’est une forme de résilience que nous tenons à notre manière en tant que combattants culturels de montrer que nous sommes aux côtés des autorités et montrer que le Burkina Faso reste débout et c’est une manière pour nous d’envoyer un signal au reste du monde que malgré tout, il y a la vie ».

Pour tenir en haleine les mélomanes au cours de la soirée, le chargé de la programmation artistique, Ismaël Zongo, alias Commandant papus, a laissé entendre qu’ « il y aura, au niveau du Burkina Faso, Miss Tanya pour une chanson inédite. Ensuite on a Dj Djomi et Aicha Trembler, Mercanty. Il y aura une belle surprise de la musique burkinabè. Bien évidemment on a des artistes étrangers. La Côte d’Ivoire avec Tamsir, la Team Paiya aussi. Rj Kanierra de la RDC. Il y aura le Mali avec Binguini Bakhaga. La France avec Meiitod ».

Ainsi cette soirée de reconnaissance de la musique burkinabè et d’ailleurs qui aura lieu le mercredi 8 mai 2024 à la salle des banquets de Ouaga 2000 sera articulée, selon le commissariat général, par un dîner, un défilé de mode avec Mamysor, des prestations artistiques et enfin la remise de trophée. Et à cette édition ce sont 15 trophées dont 10 prix principaux et 5 prix spéciaux qui sont prévus pour les lauréats. Il est également prévu un After kundé à 17h du côté du Palais des sports de Ouaga 2000.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

