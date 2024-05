Mise en œuvre des projets et programmes de développement : Des acteurs en conclave à Ouagadougou pour plus d’efficacité

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambèla a présidé, ce vendredi 10 mai 2024, à Ouagadougou, la cérémonie d’ouverture des 11e assises de l’Assemblée générale des projets et programmes de développement.

La suite après cette publicité

C’est parti pour les 11e assises de l’Assemblée générale des projets et programmes de développement du Burkina. Les performances et les contributions de ces projets et programmes au titre des années 2022 et 2023 seront évaluées par les membres statutaires au cours de cette rencontre.

Elle se tient sous le thème « Facteurs limitant l’efficacité dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement : cas des avis non objection, des procédures et mécanismes de passation des marchés et le non alignement des partenaires techniques et financiers aux référentiels nationaux».

Le ministre en charge de l’économie, Dr Aboubacar Nacanabo a précisé que l’objectif de ces assises est de revisiter les projets et programmes de développement du Burkina afin de cerner les difficultés qui entravent sur l’efficacité voulue dans leur mise en œuvre et proposer des solutions.

«Parmi les difficultés que nous avons identifiées, c’est bien sûr les difficultés liées à la passation des marchés parce que si les passations ne sont pas faites de façon fluide et rapide, on ne peut pas atteindre des objectifs », a-t-il notifié.

Autres difficultés qu’a ressorties le ministre en charge de l’économie, c’est l’avis de non objection demandé à certains partenaires au développement qui prend beaucoup de temps et qui, selon lui, rend inefficace la mise en œuvre des programmes.

«Et il y a certains partenaires aussi qui n’arrivent pas à s’aligner comme il se doit sur les référentiels de développement. Donc nous avons voulu passer toutes ces questions en revue afin que la réflexion puisse être menée et des solutions être proposées pour que nous puissions avoir des projets et programmes qui répondent au mieux à nos attentes», a-t-il appuyé.

Par ailleurs, Aboubacar Nacanabo a confié qu’ils sont en plein processus de refondation des projets et programmes pour plus d’efficacité et une meilleure appropriation de ceux-ci par l’État.

Sur les résultats obtenus, le ministre Nacanabo a soutenu que les performances des projets et programmes sont moyennement satisfaisantes. «Parce qu’on a un taux de 34,5 sur 50, c’est un peu plus que la moyenne mais je pense qu’on peut faire mieux. Il y a des projets et programmes qui se portent très bien et il y a des réalisations concrètes sur le terrain mais il y a aussi des projets et programmes pour lesquels, il y a encore beaucoup d’efforts à fournir », a-t-il déclaré.

Au nom des partenaires au développement, Hermann Nicolai, chargé d’affaires à l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Ouagadougou a souligné que pour les partenaires au développement, cette rencontre confirme la volonté du gouvernement de poursuivre des actions de redevabilité et de réflexion sur les perspectives d’amélioration de leurs différentes interventions.

S’attardant sur le contexte sécuritaire sous lequel se tiennent ces assises, Hermann Nicolai a indiqué que cette situation impacte la mise en œuvre adéquate des projets et programmes de développement et limite «fortement les résultats d’action en faveur des communautés».

Selon lui, les performances enregistrées montrent que le gouvernement et l’ensemble des acteurs qui l’accompagnent restent résilients. «Toutefois, nous devons maintenir nos efforts afin de parvenir à des résultats encore plus impactants positivement pour les communautés en difficulté », a-t-il complété.

Sur un total de 237 projets et programmes identifiés sur la période 2021 et 2022 dans les 14 secteurs de planification, 236 ont été évalués soit 99, 58%. De ces 236 projets, 94 sont classés «vert» soit 39, 83%, 94 sont classés «orange» (39, 83%) et 48 classés «rouge» soit 20, 34%.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite