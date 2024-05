Opportunités professionnelles au Burkina Faso : LinkedIn a toujours sa place, selon des jeunes

publicite

La 1re édition de LinkedIn Tour Burkina Faso s’est tenue le jeudi 9 mai 2024 à Ouagadougou. Cette initiative se veut être un cadre d’apprentissage et de partage d’expériences sur les opportunités qu’offre le réseau social LinkedIn en vue de développer les compétences professionnelles.« Développement des carrières professionnelles des jeunes en période de crise : enjeux et perspectives » a été le thème de ce premier rendez-vous.

Linkedin Tour Burkina Faso est une initiative qui veut mettre en lumière les opportunités qu’offre le réseau social Linkedin surtout pour la jeunesse burkinabè. C’est pourquoi son comité d’organisation a tenu une journée ce jeudi 9 mai 2024 pour en parler.

Le projet vise à renforcer et à développer la compétence des étudiants et aussi à les aider à mieux comprendre le monde du travail surtout à travers ce réseau social. «Aujourd’hui, LinkedIn représente bien plus qu’un simple réseau social. LinkedIn est devenu la plateforme sur laquelle je passe la moitié de mon temps pour apprendre, développer mon réseau et trouver des opportunités.

Donc, cette première édition est l’occasion pour nous de dire et montrer aux jeunes que chacun à sa place sur LinkedIn et qu’il est temps de se lancer sans avoir peur d’échouer, car l’échec fait partie du processus », a déclaré la promotrice Aude Laetitia Agnimel.

Pour les organisateurs, le réseau social Linkedin est plus qu’un réseau social. C’est devenu, disent-ils, une plateforme sur laquelle se trouvent plusieurs opportunités dans différents secteurs d’activité. C’est à ce titre que l’objectif de cette activité est de fournir aux étudiants et aux professionnels, les outils nécessaires pour renforcer leur présence professionnelle en ligne, tout en mettant l’accent sur l’utilisation stratégique de LinkedIn.

Boureima Sawadogo, expert-comptable a été choisi pour parrainer cette activité. A l’écouter, c’est le courage de ces jeunes qui a motivé son choix. «J’ai accepté de parrainer cette 1re édition de LinkedIn Tour parce que j’ai rencontré des jeunes qui sont très engagés, des jeunes talentueux, des jeunes qui ont accepté donner de leur temps pour permettre à d’autres jeunes bien évidemment de régler une préoccupation centrale qui est l’employabilité», s’est-il justifié.

Linkedin Tour Burkina Faso est un projet conçu et mis en œuvre par des jeunes pour des jeunes. A ce premier rendez-vous, plus de 350 jeunes ont figuré.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

