Une Journée de Redevabilité du Projet « A Chances Egales » à Boussouma

L’équipe du projet « A Chances Egales » de l’ADEP a tenu, le mardi 07 mai 2024, une journée de redevabilité dudit projet dans la commune de Boussouma avec l’appui technique d’Oxfam et celui financier de Affaire Mondiale Canada (AMC).

Cette journée a été l’occasion de présenter les réalisations du projet, de visiter les acquis et de suggérer des pistes pour sa pérennité.

Trente-cinq (35) femmes de l’Espace « Voix et Leadership des Femmes » (VLF) ont pris part à cette rencontre, à leur côté les différentes parties prenantes, notamment le représentant du Président de la Délégation Spéciale, le SONG KOGL NABA , les représentants des leaders coutumiers et religieux et d’autres acteurs ciblés par les femmes lors des plaidoyers menés dans le cadre du projet.

Au cours de la journée, les participantes ont pu attester les réalisations concrètes du projet. En effet, sur 22 activités déroulées le long des trois année (2021-2024) l’entièreté notamment les causeries sur le renforcement de la citoyenneté, les projections vidéo, ont été conduite par des actrices endogènes que sont les animatrices. Quant aux actions d’influences, elles ont été réalisées par l’espace VLF.

L’une de ces actions fut une action de Lobby qui a permis d’arracher de sa Majesté le DIMA SIGRI de Boussouma l’engagement ferme d’octroyer des terres aux femmes. Ainsi pour accompagner les femmes à la production de produits maraichères, le projet leur a remis un don constitué de pics, de râteaux, d’ arrosoir, d’engrais, de binettes, de pelles et de brouettes.

Les échanges se sont focalisés sur les actions concrètes de durabilité et de pérennité du projet. C’est dans une ambiance chaleureuse que l’équipe de la mission a pris congés des femmes de l’espace VLF de Boussouma.

