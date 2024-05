RDC : « Une tentative de coup d’État a été étouffée dans l’œuf » (Armée)

publicite

Une tentative de coup d’État a été déjouée par les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), très tôt dans la matinée de ce dimanche 19 mai 2024, à Kinshasa, a déclaré le porte-parole de l’armée congolaise, le général de brigade Sylvain Ekenge, dans un bref message diffusé à la télévision publique.

Les habitants de Gombe, la commune huppée de Kinshasa se sont réveillés sous le bruit des coups de feu, ce dimanche 19 mai 2024. Une tentative de coup d’État, selon l’armée. Le porte-parole des FARDC a affirmé à la télévision nationale que des auteurs de cet acte qui impliquent des « étrangers et des Congolais» ont été tous arrêtés.

« Les FARDC portent à la connaissance de l’opinion qu’une tentative de coup d’Etat a été étouffée dans l’œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers et Congolais ont été mis hors d’état de nuire, leur chef y compris », a informé le général de brigade Sylvain Ekenge.

Par ailleurs, l’armée a rassuré que la situation est sous contrôle et a même demandé aux Kinois de vaquer librement à leurs occupations. C’est vers 4 heures du matin de ce dimanche 19 mai 2024, que des assaillants ont pris d’assaut la résidence de Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l’Economie, par ailleurs candidat au poste du président de l’Assemblée nationale.

Des policiers commis à sa sécurité ont tenu tête aux assaillants. Bilan : deux policiers et un assaillant tués, selon Michel Moto, porte-parole de Vital Kamerhe. « L’honorable Vital Kamerhe et sa famille sont sains et saufs, leur sécurité a été renforcée », a-t-il précisé.

Ces hommes ont par la suite fait une incursion au Palais de la Nation, siège de la Présidence. Quelques heures après l’attaque, la Garde républicaine a interpellé ce groupe d’assaillants, habillés en treillis qui brandissaient des drapeaux du Zaïre (ancienne appellation de la RDC). Sur des vidéos partagées sur des réseaux sociaux, les assaillants ont affirmé, « vouloir changer des choses dans la gestion de la République ».

Aussi, a-t-on appris dans un communiqué du gouvernement du Congo Brazzaville qu’un obus tiré au Palais de la nation a atteint un quartier de Brazzaville avec comme bilan une dizaine de maisons touchées et des blessés.

Source : Radio Okapi

Willy SAGBE

Burkina 24

