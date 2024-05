3e Salon international de la famille (FILAO) : L’éducation à la vie familiale au cœur des échanges 

publicite

En marge de la 3e édition du Salon international de la famille de Ouagadougou (SIFAO), un panel a été organisé le samedi 18 mai 2024 à Ouagadougou sous le thème « Éducation à la vie familiale : Rôle et place de la famille ».

L’éducation est essentielle dans la réussite de la vie d’un couple. Et pour la réussite de la vie de couple, l’Association Force de l’espoir et du sourire (FONDES) a organisé un panel le samedi 18 mai 2024 sous le thème « éducation à la vie familiale : rôle et place de la famille ».

Un panel entrant dans le cadre des activités de la 3e édition du salon international de la famille de Ouagadougou (SIFAO). Cette rencontre a été axée par des conseils et partages d’expériences de vie de couple au profit des participants. Selon les panélistes du jour, la vie de couple est constituée d’un certain nombre de valeurs sociétales dont l’éducation familiale reste primordiale.

« L’éducation est si importante à telle enseigne que, quand on ne choisit pas son conjoint par rapport à ses mœurs, après il ne faut pas être étonné de n’avoir pas la famille et le modèle familial de ce à quoi on aspirait. Le Prophète (PSL) a dit que le meilleur cadeau qu’un papa puisse donner à son enfant, c’est l’éducation. Et ça montre la responsabilité », a expliqué Imam Inoussa Compaoré du CERFI et un des panélistes.

Pour Dr Nestorine Sangaré, directrice exécutive de recherche et d’intervention en genre et développement, la vie de couple est une œuvre d’art et elle se construit. « Un couple c’est vraiment une œuvre d’art, mais un couple se construit.

Dès que les deux partenaires se rencontrent, chacun amène son bagage de qualités et ils mettent ça ensemble pour construire le foyer. Les deux doivent former une équipe, et c’est en formant une équipe qu’ils peuvent avoir un même projet, les objectifs communs à mettre leurs énergies ensemble pour atteindre des buts communs. Dans un couple où les gens vivent comme des co-locataires, ils ne parviennent à rien », a-t-elle souligné.

Le comité d’organisation, quant à lui a noté avec satisfaction le bon déroulement des activités du salon. Également, des recommandations ont été formulées depuis la première édition à l’endroit des plus hautes autorités à savoir l’institution d’une formation avant le mariage au profit des jeunes et la mise en place d’un centre d’écoute et de sensibilisation pour les couples en situation de crise, a précisé la présidente de l’association FONDES, Germaine Kafando.

En rappel, cette 3e édition du Salon international de la famille de Ouagadougou s’est tenue sous le thème principal « Éducation à la vie familiale : rôle et place de la famille ».

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

