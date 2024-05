Ouagadougou : Un concert live à Zogona pour soutenir la Transition, les PDI, FDS et VDP

publicite

Des acteurs de la veille citoyenne ont tenu un concert en guise de soutien non seulement à la transition mais aussi aux FDS et VDP du Burkina Faso, le samedi 18 mai 2024. Cette soirée s’est tenue sur le boulevard Thomas Sankara. A l’occasion, un concert live a été offert aux riverains.

L’appel à la mobilisation a été respecté dans l’arrondissement 5 de Ouagadougou. Les acteurs de la veille citoyenne de cet arrondissement, précisément sur le boulevard Thomas Sankara ont tenu un concert pour soutenir la transition.

Une façon pour ces « Wayiyans » de non seulement soutenir la transition mais également appeler à la solidarité autour des FDS, VDP, et PDI, selon le responsable de la veille sur cette avenue, Hamidou Balima. « On a organisé ce concert pour soutenir le président Ibrahim Traoré, nos FDS et nos VDP. On l’a organisé alors que dans quelques jours, des assises nationales se tiennent. C’est pour mobiliser les gens pour qu’ils sortent soutenir le président », a déclaré Hamidou Balima.

Pour ce faire, c’est une soirée live assurée par Abdoul Rachid Yamba Compaoré alias Yamba Freeman qui a été servie aux riverains. Pour cet artiste venu de l’extérieur pour la cause, c’est dans une optique d’apporter sa touche à l’avènement de la paix qu’il a accepté venir donner sa voix.

« Je viens manifester ma solidarité. Je ne me considère pas comme une star mais comme un VDP de la patrie. On vient partager ce moment avec tout le monde, faire passer le message que l’intégrité, la dignité, la liberté c’est la première des choses dont on a besoin pour avancer. Grâce à leurs efforts, à leurs sacrifices on arrive à dormir tranquillement dans certains endroits du Burkina. Même si on sait qu’à certains endroits c’est chaud, le travail est en train de se faire », a fait savoir Rachid Yamba Compaoré.

Le même constat chez Lassané Sawadogo, point focal du centre venu soutenir ces jeunes. « Les 25 et les 26 sont les jours des assises où nous demandons la prolongation de la transition. Si aujourd’hui nous voyons des jeunes des arrondissements qui initient des activités de soutien de la transition, cela nous prouve que nous n’aurons pas des difficultés pour la prolongation de la transition», a-t-il conclu.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

