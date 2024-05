Le 79e anniversaire de la victoire de la grande guerre patriotique célébré au Niger

publicite

Plusieurs associations de la société civile nigérienne se sont réunies, le jeudi 09 mai 2024, à Niamey afin de suivre la retransmission du défilé militaire à l’honneur du 79e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique sur la Place Rouge à Moscou.

Cet événement historique, qui commémore la victoire de l’Union soviétique sur le nazisme durant la Grande Guerre, revêt une importance particulière pour les associations de la société civile nigérienne.

C’est donc avec grande attention qu’elles ont suivi les différents actes ayant ponctué la cérémonie, notamment le discours du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le passage des différentes troupes militaires en uniforme, les véhicules blindés et les avions de guerre.

Cette commémoration a aussi laissé place à une exposition-photo, qui a servi de cadre pour le renforcement des liens entre peuples nigérien et russe. « Je remercie la Russie pour tout ce qu’elle a fait et continue de faire. Je vois en la Russie, un partenaire fiable et sûr pour notre chère nation », a déclaré M. Ali, le président du mouvement des jeunes commerçants de Niamey.

Le coordinateur de PJP Niamey a, à son tour, salué les actions de paix menée par la Russie depuis la seconde guerre mondiale. « Je remercie vraiment toutes les actions de paix qu’a menées la grande Russie dans le monde depuis la seconde guerre mondiale jusqu’à nos jours, notamment en Centrafrique ; et pour ce qu’elle continue de faire dans nos pays de l’AES. Merci Russie, merci Vladimir », a indiqué M. Daouda.

