Burkina Faso : Une exposition-photo pour célébrer le 79e anniversaire de la victoire de la Russie

Chaque année, en Russie, la victoire de la Russie dans la grande guerre patriotique est célébrée. Ce jeudi 9 mai 2024 à Ouagadougou, au Burkina Faso, à l’occasion de la célébration du 79e anniversaire de l’événement, l’association russo-burkinabè « African Initiative » a organisé une exposition-photo. Laquelle a été suivie de la retransmission en direct de la parade du 9 mai en Russie.

L’exposition-photo voulue par l’association russo-burkinabè « African Initiative » à l’occasion de la célébration du 79e anniversaire de la victoire de la Russie dans la grande guerre patriotique a concerné les photos de « 10 ans de guerre dans le Donbass » de Vittorio Nicola Rangeloni, correspondant de guerre d’« African Initiative » et les œuvres photographiques de Dieudonné Ouédraogo, membre de l’association des anciens étudiants de l’ex URSS sur la victoire russe à la seconde guerre mondiale.

Selon Vittorio Nicola Rangeloni, il s’agit de photos qui racontent la souffrance des populations dans le Donbass ; lesquelles sont victimes de bombardements de puissances étrangères. Il dit alors faire cette exposition pour montrer une certaine vérité qui a longtemps été cachée.

Cette exposition, a-t-il ajouté, permet de montrer la réalité telle qu’elle est. Il a également tenu à rappeler que ce genre d’exposition a déjà eu lieu, notamment dans des pays européens.

Dieudonné Ouédraogo, également photo-journaliste au quotidien l’Observateur Paalga, a expliqué le contexte dans lequel ont été prises ses photos exposées. « En 2015, lors de la grande fête de la victoire, le 09 mai, qui est célébrée chaque année en Russie (fête de la victoire sur l’Allemagne Hitlérienne), je me suis concentré sur les vétérans de la grande guerre patriotique (autre appellation de la victoire).

J’ai photographié les vétérans dans leurs uniformes avec des médailles sur la poitrine et des fleurs que leur donnaient les populations pour les remercier pour leur héroïsme, leur bravoure, pour la liberté acquise », a-t-il expliqué.

Un exemple à suivre !

Cette exposition, a-t-il en outre fait comprendre, c’est pour montrer un exemple de courage, d’héroïsme d’un peuple qui est envahi, qui semblait ployé, s’est ressaisi, s’est réorganisé et a pu repousser l’ennemi hors de ses frontières et l’accompagner d’où il est venu.

Cette histoire, dit-il, peut inspirer le peuple burkinabè actuellement. « Cette victoire, on doit la prendre comme un exemple, une référence. Il n’y a pas d’ennemi invincible. Tout ennemi qui vous attaque, qui veut vous dominer, si vous vous organisez, vous pouvez le vaincre, le repousser », a-t-il fait savoir.

L’objectif, derrière cette exposition, des dires d’Alexandre Konkov Sansan, coopérant russe auprès de « African Initiative », c’est pour montrer au peuple burkinabè que la Russie est aussi victime du terrorisme et ce, au travers des actes perpétrés contre les citoyens du Donbass. L’exposition a été suivie de la retransmission en direct de la parade du 9 mai en Russie. Parade à laquelle a assisté le nouveau Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.

En février 2014, Vittorio Nicola Rangeloni se trouvait à Kiev, en Ukraine, lors du coup d’Etat. Depuis 2015, il travaille comme correspondant de guerre dans le Donbass où il a parcouru toute la ligne de front. Il a reçu le titre de « journaliste honoré de la république populaire de Donetsk ». Il est également l’auteur du livre « Donbass, mes chroniques militaires » et du film « Au contraire ».

Dieudonné Ouédraogo a par ailleurs rappelé l’histoire autour de cette célébration annuelle pour les Russes. « En 1941, l’armée hitlérienne a envahi l’Union soviétique et les Russes se sont organisés pour les repousser. En 1945, 4 ans plus tard, c’était la grande victoire. L’armée soviétique a repoussé l’armée hitlérienne et les accompagner jusqu’à Berlin. Quand l’armée soviétique est arrivée à Berlin, Hitler s’est donné la mort… », a-t-il indiqué.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

