Russie : Vladimir Poutine investi pour un nouveau mandat, « African Initiative » lui formule ses vœux de plein succès

L’investiture de Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, intervenue ce mardi 7 mai 2024 en Russie, a été suivie en direct depuis le Burkina Faso. L’Association russo-burkinabè « African Initiative », des citoyens russes résidant au pays des Hommes intègres, accompagnés d’amis et frères burkinabè, ont suivi de bout en bout l’événement.

Vladimir Poutine a été officiellement investi Président de la Fédération de Russie à l’occasion d’une cérémonie solennelle qui a réuni un parterre de personnalités au sommet de l’Etat russe. Adresse à la nation, revue des troupes et prise de commandement, bénédiction du patriarche de l’église orthodoxe russe. Tels les sont les principaux actes qui ont marqué d’une tâche d’huile cette investiture du Président russe.

Depuis le Burkina Faso, l’Association russo-burkinabè « African Initiative », des citoyens russes résidant au pays des Hommes intègres dont la Consule honoraire générale de l’ambassade de Russie ainsi que des amis et frères de la Russie n’ont pas voulu se faire conter l’événement. Assis côte à côte, ils ont assisté à toute la cérémonie avant de la conclure par des prières et des vœux de réussite de ce nouveau mandat.

Martin Yaméogo, membre de l’association russo-burkinabè, au sortir de la cérémonie d’investiture dit retenir de Vladimir Poutine « quelqu’un qui est d’une pragmatique, qui a la volonté d’aider les pays en voie de développement, d’aider l’Afrique pour qu’elle se libère de ses chaines ».

Il n’a donc pas manqué de lui formuler des vœux de succès. « Aujourd’hui cette date marque encore une date dans l’histoire que les peuples africains ne vont jamais oublier ; l’engagement qu’a pris la Russie envers leur peuple. Je lui souhaite longue vie, la victoire et la bonne santé », a-t-il formulé.

Evgeniya Tikhonova, Cheffe de la Maison russe au Burkina Faso, a souhaité que « le Président russe continue d’être puissant, continue de travailler à développer la Russie, à faire que la Russie soit une nation encore plus grande et qu’il soit le premier président à travailler pour que les pays africains puissent avoir leur liberté et leur indépendance ».

Le président de l’association russo-burkinabè, Soumaila Ayo Azenwo, a accueilli avec joie ce nouveau mandat du Président russe. « C’est avec joie que nous accueillons ce début du nouveau mandat du camarade Président Vladimir Poutine », a-t-il indiqué. A son tour, il lui a adressé des vœux de réussite et une bonne santé pour continuer ce qu’il a qualifié de « mission divine ».

« Nous lui souhaitons très bon mandat, beaucoup de santé et beaucoup de bénédiction. On s’imagine s’il n’y avait pas Vladimir Poutine, nous serions dans quel monde ! Tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c’est une santé de fer pour continuer à faire l’œuvre de Dieu, parce que les combats qu’il est en train de mener actuellement pour l’humanité, c’est une mission divine », a-t-il déclaré.

Pour rappel, les Russes résidant au Burkina Faso ont été appelés à accomplir leur devoir citoyen le dimanche 10 mars 2024 à leur ambassade, à Ouagadougou. Ils ont voté par anticipation pour le compte de l’élection présidentielle russe de 2024.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

