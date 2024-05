Burkina Faso : Des élèves du lycée municipal de Nioko 1 à l’école du secourisme d’African Initiative

publicite

« African Initiative », association reconstituée de Russes et de Burkinabè, a organisé un séminaire de formation en soins de premiers secours, le jeudi 16 mai 2024, à l’endroit des élèves du lycée municipal de Nioko 1 de Ouagadougou. Une centaine d’élèves ont suivi cette formation dispensée par Dr Grégory, membre de l’association.

« Avant de porter assistance à une personne en danger, vous devez vous assurer que vous n’allez pas mettre votre propre vie en danger en voulant sauver la personne dans le besoin ». C’est à travers ces mots que Dr Grégory, membre de l’association russo-burkinabè « African Initiative » a campé le décor du séminaire du jour au lycée municipal Nioko1.

Que faire en cas d’électrisation ? Silence radio dans la classe à cette question de Dr Grégory. Ne paniquez jamais dans ce genre de cas, a rétorqué le médecin russe. « Cherchez d’abord à isoler la victime de la source d’énergie avec un bois sec ou tout autre objet isolant avant d’appliquer les gestes de réanimation », a-t-il dit en sus.

Il a en outre fait savoir qu’il existe plusieurs façons de réanimer une personne. Mais avant toute aventure, « il faut voir si la victime a un pouls », a-t-il attiré l’attention. Alliant théorie à la pratique, il a placé ses deux doigts de la main droite sur la poignée de la main gauche d’un élève ; technique, à l’en croire, permet de vérifier le pouls d’une personne. « On peut aussi toucher le cœur pour constater une respiration ou placer les doigts entre le menton et le coup légèrement à l’extérieur en allant vers les joues », a-t-il aussi fait savoir comme autre technique.

Après cet exercice, a-t-il expliqué, « il faut appliquer un massage cardiaque ou faire du bouche à bouche ou du bouche à nez pour réanimer la personne ».

Ont également été enseignées, des astuces pour soulager certaines douleurs qui surviennent lors d’accidents domestiques, des techniques permettant de stopper une hémorragie veineuse et une hémorragie artérielle. Dans le second cas, il a demandé aux élèves de faire rapidement appel à un spécialiste de la santé, car l’hémorragie artérielle est très dangereuse.

Comme il est de coutume en marge de chaque séminaire, Dr Grégory a offert un tensiomètre et un lot de produits pharmaceutiques à la vie scolaire du lycée municipal de Nioko 1. Selon Pascaline Kafando, proviseure du lycée, « cette formation en premiers secours était nécessaire en ce sens que ça va permettre de pouvoir prendre en charge les élèves pour les soins de santé primaire avant de les conduire dans les centres de santé les plus proches ». Quant au don, « ils aideront à soigner tous les élèves et tout le personnel de l’établissement », a-t-elle déclaré.

« African Initiative » est une association créée par des Burkinabè (nationaux et binationaux) et des Russes pour promouvoir l’amitié et la solidarité entre les deux peuples.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

