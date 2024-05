Opération ville propre : African Initiative assainie la cour du lycée municipal Nioko 1

publicite

L’association russo-burkinabè « African Initiative » a organisé une journée de salubrité le mardi 14 mai 2024 au lycée municipal NIOKO 1 de Ouagadougou. Cette journée de salubrité dénommée « Opération Ville Propre » vise à assainir l’environnement de certains secteurs et établissements d’enseignement de la ville de Ouagadougou.

Elèves et enseignants du lycée municipal Nioko 1 de Ouagadougou se sont unis le mardi 14 mai 2024 pour une journée de salubrité. Cette journée organisée en partenariat avec l’association russo-burkinabè « African Initiative » à travers « l’opération ville propre » a eu pour objectif d’assainir le cadre de vie et d’étude des élèves. « Nous avons profité passer un message à l’endroit des élèves pour que chacun à son niveau puisse être responsable vis-à-vis de l’environnement », a expliqué Ayo Soumaïla Azenwo, président de l’association.

Munis de balaies, râteaux, machettes et de brouettes, les élèves se sont attelés à nettoyer la cour de leur établissement. « Nous organisions avant des journées de salubrité mais ce n’était pas avec un tel engouement. L’accompagnement d’ ‘’African Initiative’’ mobilise davantage et booste un peu plus ce que nous avons l’habitude de faire », a laissé entendre Pascaline Kafando, proviseur du lycée.

L’engagement était bien visible chez tous les acteurs. Pour Nestor Nadinga, délégué général du lycée municipal Nioko 1, « Cette journée est intéressante car elle a permis d’assainir le lycée. Je remercie beaucoup ‘’African Initiative’’ », a t-il laissé entendre. Le bureau de l’association des parents d’élèves a salué l’engagement des élèves et de l’association. « J’invite les gens à suivre votre exemple en accompagnant les élèves parce que l’avenir du pays dépend de l’avenir des enfants », a indiqué Issa Ouédraogo, parent d’élève.

Chaque semaine « African Initiative » organise une « opération ville propre » dans la ville de Ouagadougou. Elle apporte du matériel pour faciliter ces opérations de salubrité. « African Initiative » s’est donnée pour tâche d’accompagner tous ceux qui ont le plaisir d’assainir leur milieu. En rappel, African Initiative est une association russo-burkinabè créée en 2023 dans le but de promouvoir l’amitié entre le peuple russe et le peuple burkinabè.

