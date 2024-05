15 mai 2024 : Le village de Zagtouli fait ses libations

publicite

Le Burkina Faso célèbre ce mercredi 15 mai 2024, la journée des coutumes et des traditions conformément au décret présidentiel. Le village de Zagtouli n’a pas voulu rester en marge. Un rituel a été fait à cette occasion.

La première journée en l’honneur de la coutume et de la tradition bat son plein ce mercredi 15 mai 2024 au Burkina Faso. Au village Zagtouli, un quartier de la ville de Ouagadougou, le Naaba Kaongo de Zagtouli a bien voulu jouer sa partition à travers un rituel.

Tôt le matin, les hommes étaient déjà réunis devant le palais afin d’adresser leurs salutations au chef, prendre ses bénédictions et recueillir ses conseils, avant de procéder au rituel proprement dit.

C’est au lieu sacré dit « Toug Ré » que les choses se sont passées. Sur place, ce sont un poulet noir, un bouc noir et un bœuf qui ont été immolés par le Pousg Naaba, sous l’ordre du chef. Ce choix, selon le chef, n’est pas du fait du hasard. Chaque chose a une explication et un rôle bien précis, de ses dires.

« C’est un coq noir, un bouc noir que nous avons utilisés pour balayer tout ce qui est noir dans la vie des habitants de Zagtouli. Après cela, nous avons utilisé un bœuf pour demander la bonne pluie, pour que Zagtouli soit prospère, pour que les habitants puissent vaquer chacun à leurs occupations sans problème majeurs, qu’il y ait l’entente, l’harmonie et le vivre ensemble à Zagtouli, en gros pour demander la bénédiction des ancêtres », a révélé le Naaba Kaongo de Zagtouli.

Concernant le retour de la paix au Burkina Faso, le Chef a fait savoir que des rites sont fréquemment faits à l’intérieur du palais, mais c’est en union avec les autres villages qui feront les rituels, que le retour de la paix sera effectif au pays des Hommes Intègres.

« Ce qu’il faut relever c’est que le Burkina est une composante de plus de 12 000 villages. C’est chaque village qui doit faire ses rites et ses coutumes. Nous ne pouvons pas au-delà de notre ressort territorial exercer des pouvoirs. C’est donc à chaque chef de village de faire des rituels pour avoir l’accompagnement de nos ancêtres. On peut donc formuler des vœux à l’échelle nationale et c’est l’ensemble de ses vœux qui va permettre d’avoir la paix que nous recherchons tant », a-t-il précisé.

Allant plus loin il n’a pas manqué de remercier le gouvernement de la transition pour cette journée qui a été choisie afin de valoriser la tradition en ne manquant pas de préciser que son village était bien lancé dans cet élan.

« Zagtouli était dans la dynamique depuis longtemps parce que nous avons un festival dénommé journées de culture et des traditions de Zagtouli. Nous avons accueilli cette nouvelle avec joie. Aujourd’hui nous avons essayé de célébrer cette journée comme il se doit en pratiquant des rites au niveau du palais de Zagtouli ».

Pour finir, le Naaba Kaongo a demandé à tout un chacun de percevoir cette journée au-delà des rites, mais de la considérer comme un jour de fête, un jour de valorisation des mets locaux, de l’art vestimentaire…

La célébration à Zagtouli en images 👇

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

