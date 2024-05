Un ancien Directeur Général cité dans une affaire de corruption (ASCE-LC)

publicite

Faisant suite à des dénonciations anonymes contre un ancien Directeur Général des Editions SIDWAYA et d’autres personnes, l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) a ouvert une enquête, afin de rassembler les éléments à charge et à décharge (les preuves de culpabilité ou d’innocence) des mis en cause.

Ces dénonciations ont trait à des malversations dans la commande publique relative à la construction des sièges régionaux de Banfora et de Tenkodogo.

Les investigations des enquêteurs de l’ASCE-LC ont révélé des présomptions de faits de corruption dans la commande publique, de surfacturation, de délit d’apparence, d’enrichissement illicite, de favoritisme, de faux et usage de faux, de blanchiment de capitaux faits prévus et réprimés par le code pénal burkinabè.

L’entier dossier d’enquête préliminaire a été transmis au Procureur du Faso, près le tribunal de grande instance Ouaga1 en charge du pôle économique et financier (ECOFI) le 06 mai 2024 pour suite à donner. L’ASCE-LC remercie une fois de plus les citoyens pour leur grand apport à la gouvernance vertueuse de la cité. Au nom de notre intégrité, combattons la corruption !

Veuillez contacter ces numéros pour toute dénonciation : 80 00 11 02 / 51 90 88 40

Source : DCP / ASCE-LC

