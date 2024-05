Le Capitaine Ibrahim Traoré invite les Burkinabè à inscrire dans leurs habitudes la visite des sites de notre patrimoine commun

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un message du Capitaine Ibrahim Traoré, Chef de l’Etat, Président de la Transition, via son compte X ( ex Twitter) à l’occasion de la célébration de la 1re édition des « Journées des coutumes et des traditions ».

Le 15 mai est désormais institué « Journée des coutumes et des traditions » au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Célébrée cette année durant le mois du Patrimoine burkinabè, ma visite au Musée national revêt un double symbole pour notre peuple en quête de sa véritable identité, de paix et d’une souveraineté totale.

Cette journée nous offre l’occasion de mener une introspection profonde pour faire surgir de nos racines et de notre culture les valeurs de solidarité, de paix, de tolérance, de rigueur et de combativité. Ainsi, nous serons plus forts pour faire face aux défis qui se présentent à nous.

J’invite donc les Burkinabè et les amis du Burkina Faso à inscrire dans leurs habitudes, la visite des sites de notre patrimoine commun afin de mieux connaître nos origines, notre histoire et notre riche culture.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite