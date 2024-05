« African Initiative » forme des élèves du lycée Bogodogo en secours d’urgence

publicite

Le lycée municipal Bogodogo de Ouagadougou a accueilli une équipe de l’association russo-burkinabè « African Initiative », conduite par le russe Dr Grégory. C’était le vendredi 10 mai 2024, dans le cadre d’un séminaire de formation en premiers secours ou secours d’urgence.

Comme à l’accoutumée, Dr Grégory, membre de l’association russo-burkinabè « African Initiative », a enseigné des techniques, notamment la pose d’un garrot en cas de fracture d’un membre inférieur ou supérieur ; les gestes et réflexes à avoir dans une situation d’électrisation et pour arrêter une hémorragie.

« J’ai appris beaucoup de choses lors de cette formation. Par exemple en cas d’électrocution (ndlr, électrisation), il faut isoler la personne du système d’électricité et réanimer la personne », a déclaré Ousmane Kaboré, élève en classe de 1re série scientifique au lycée municipal de Bogodogo de Ouagadougou. Il se dit désormais apte à porter assistance à une personne en danger.

Sa consœur Assanatou Bancé, malade pendant la formation, dit avoir beaucoup appris sur sa maladie. « Moi-même je suis malade et le cours de ce soir m’a permis de comprendre beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur ma maladie », a-t-elle témoigné. Face à une personne évanouie, « on peut sauver la personne en effectuant une respiration artificielle ; en faisant un massage cardiaque ou en faisant du bouche-à-bouche », a-t-elle fait savoir.

Toussaint Kaboré, Proviseur du lycée, a trouvé la formation utile pour ses élèves au regard des nombreux cas d’évanouissement dus à l’asthme et des accidents dont sont souvent victimes ses protégés. « Cette formation est ultra utile parce qu’il y a des élèves asthmatiques… Il y a trop d’accidents en circulation, et c’est vraiment utile pour les élèves », a-t-il indiqué.

Remerciant par ailleurs ses hôtes pour le tensiomètre et les produits pharmaceutiques offerts à son établissement, il a fait comprendre que le don va contribuer à résoudre des difficultés. « C’est un ouf de soulagement. Il y a des moments où on achète des médicaments de nos propres poches pour des élèves ; et voilà que ce don va nous emmener à éviter certains mensonges des élèves qui fuient les cours en prétextant des maladies », a confié M. Kaboré.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

