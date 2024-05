Burkina Faso : Des milliers de « Wayiyans » demandent la prolongation de la Transition

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) a appelé à la tenue des assises nationales devant déterminer la suite à donner à la Transition, conduite par le Capitaine Ibrahim Traoré. C’était ce samedi 11 mai 2024 au stade Issoufou Joseph Conombo (ex-stade municipal de Ouagadougou).

La suite après cette publicité

La Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) dit être pour « une prolongation de la Transition, une nouvelle constitution pour la libération totale et la refondation du Burkina Faso ».

Lire aussi 👉🏿 En temps réel, le Meeting de soutien à la Transition conduite par le Capitaine Ibrahim Traoré

Elle a alors appelé, au cours d’un meeting de soutien au Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré au stade Issoufou Joseph Conombo (ex-stade municipal de Ouagadougou), à la tenue prochaine des assises nationales ; cadre inclusif devant déterminer la suite à donner à la Transition, conduite par le Capitaine Ibrahim Traoré. « Oui aux assises nationales, oui à la prolongation (ndlr, de la Transition) », a déclaré Ghislain Dabiré, membre de la coordination.

Mais avant, il s’est agi pour lui de faire savoir les acquis et succès de la Transition. « Avec l’acquisition d’un nombre important de tracteurs, de labours, de semences et d’intrants agricoles pour la campagne agricole 2024, le Burkina Faso fonce tout droit vers l’autosuffisance alimentaire.

Peuple du Burkina Faso, depuis plus de 60 ans, l’on nous a longtemps fait comprendre qu’un certain nombre de cultures telles que le blé ne pouvaient pas être produites au Burkina Faso. Mais aujourd’hui, avec le Capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est inscrit sur la liste des pays producteurs de blé…

Sur le plan diplomatique, notre pays, en toute souveraineté, a fait le choix stratégique de renforcer ses relations politique, économique et militaire avec certaines puissances ainsi qu’avec certains de ses voisins à savoir le Mali et le Niger. C’est à cet effet que l’Alliance des États du Sahel (AES) a vu le jour le 16 septembre 2023… Là encore, l’on nous avait dit que si nous quittions la CEDEAO, notre mort était certaine. Mais sous le leadership de nos présidents de l’AES, nous sommes vivants et avec même plus de dignité », a, entre autres, avancé M. Dabiré.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite