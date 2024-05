En temps réel, le Meeting de soutien à la Transition conduite par le Capitaine Ibrahim Traoré 

publicite

0 Partages Partager Twitter

Un Meeting de soutien à la Transition conduite par le Capitaine Ibrahim Traoré se tient ce samedi 11 mai 2024, au stade Issoufou Joseph Conombo (ex-stade municipal de Ouagadougou). Organisée par la coordination nationale des associations de veille citoyenne, cette manifestation draine du monde…

La suite après cette publicité

Plusieurs centaines de personnes demandent « une nouvelle constitution pour la libération totale et la refondation du Burkina Faso ». Les slogans, il y en a de tous les goûts. Les soutiens, de quasiment toutes les couches, et franges de la société.

« Y a pas élection…! ; prolongation de la Transition ; une nouvelle constitution pour la libération totale et la refondation du Burkina Faso ; IB ou rien, 100 ans au pouvoir », peut-on lire çà et là du côté du stade Issoufou Joseph Conombo (ex-stade municipal de Ouagadougou) où plusieurs centaines de personnes, venues de plusieurs villes, provinces et régions du Burkina Faso, sont mobilisées pour dire leur soutien et demander une prolongation de la Transition.

En attendant, le stade continue de faire le plein, au compte-goutte…

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite