FestIC 2024 : Le processus du mariage Dagara expliqué au cours de la nuit de la résilience

La 6e édition du Festival des Identités Culturelles (FestIC) bat son plein à Ouagadougou depuis le 7 mai 2024. Le vendredi 10 mai 2024, son activité phare dédiée à la communauté Dagara, la nuit de la résilience s’est tenue dans le quartier Ouidi. Une activité au cours de laquelle cette communauté a été magnifiée à travers des communications pour mettre en lumière certaines réalités de cette culture.

Le Festival des Identités Culturelles (FestIC), acte 6 s’est ouvert avec pour thème « Identité culturelle et construction de la paix ». Se tenant du 7 au 11 mai 2024, ce festival veut, en cette année, mettre en lumière la culture Dagara. C’est pourquoi une nuit de partage d’expériences sur cette communauté s’est tenue le vendredi 10 mai 2024.

La nuit de la résilience est le nom de cette soirée. Une soirée au cours de laquelle des personnes bien introduites sont passées partager leurs connaissances sur cette communauté. Le Pr Magloire Somé s’est entretenu avec le public sur le processus du mariage dans cette communauté. Selon lui, mis à part le fait que la première fille de chaque fille donnée est promise à sa famille maternelle, la jeune fille peut choisir qui elle veut épouser.

« Quand elle atteint l’âge de la puberté, ses parents envoie informer la famille. A l’intérieur de la famille maternelle l’information circule et les jeunes de la famille s’activent pour aller la conquérir. Généralement on évite que ce soit très proche. Par ailleurs une jeune fille qui voit un garçon qui lui plaît elle lui vent ses mérites. Quand vous amenez la fille chez vous, 6 jours après on prend note que la fille est consentante. A partir de ce moment on envoie demander sa main avant de fixer la compensation matrimoniale», a-t-il résumé.

A l’écouter, concernant la dot, le Pr a remis en cause plusieurs préjugés sur cette culture. « On attend souvent que ce sont des bœufs on donne comme dot. On donne souvent des génisses, parce que si on donne des vaches, chez nous lorsque cette vache met bas avant la fille, elle ne va plus accoucher. Donc c’est souvent des poulets, des chèvres et des génisses », a clarifié Magloire Somé.

Cette nuit, en rappel est une occasion pour les festivaliers de s’imprégner de toutes les valeurs culturelles de cette communauté. C’est un choix que le représentant du parrain Birforè Florent Hien a salué au nom de Galip Somé, directeur général de la RTB. « Au nom du parrain, on tient à féliciter les organisateurs. Ce qu’ils font là, c’est vraiment à saluer. Dans le contexte actuel de notre pays, ça permet le brassage des communautés», a-t-il salué.

Le FestIC 2024 referme ses portes le 11 mai 2024. Déjà son directeur Wend-Lassida Ouédraogo a dit noter une grande satisfaction du déroulement des activités.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

