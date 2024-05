Burkina Faso : Une journée scientifique pour promouvoir la santé et la sécurité au travail

publicite

La Société Burkinabè de Médecine du Travail (SOBUMET) a organisé, ce vendredi 10 mai 2024 à Ouagadougou, la première journée scientifique placée sous le thème « Impacts du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail ». La cérémonie a été placée sous la présidence du ministre en charge de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou, et sous le parrainage du président du patronat, Idrissa Nassa, tous deux représentés.

Premier du genre pour la Société Burkinabè de Médecine du Travail, cette journée scientifique s’est axée autour d’une conférence inaugurale sous le thème « Impact des changements climatiques sur la sécurité et santé au travail » et conférence sur les troubles musculo-squelettiques (TMS), d’un panel sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur à haut risque et dans le secteur informel et d’un symposium sur troubles musculo-squelettiques (TMS).

« Nous sommes tous témoins et victimes des effets du changement climatique, vague de chaleur, inondations et à ces effets viennent s’ajouter les multiples risques auxquels sont déjà exposés les travailleurs notamment ceux évoluant dans des secteurs à haut risque et ceux évoluant dans le secteur informel.

C’est donc à ce propos que les thèmes des journées mondiales de la sécurité et santé au travail et la journée de prévention au risque professionnel ont mis le focus sur ces deux problématiques : Impacts du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail et ainsi que la problématique santé et sécurité de santé au travail dans les secteurs à haut risque et dans le secteur informel », a éclairé de prime abord Pr Sandrine Marthe Sanon/Lompo, présidente de la SOBUMET.

Elle a continué en faisant savoir que la SOBUMET s’est appropriée ces deux thématiques afin qu’entre eux acteurs, dans une pluridisciplinarité, et l’implication de tous, ils puissent échanger afin qu’à la fin de cette journée, ils aient des recommandations fortes pour l’amélioration des conditions de travail de tous les travailleurs dans les secteurs à haut risque et de l’informel au Burkina et dans la sous-région.

Dr Issa Ouédraogo, secrétaire général et représentant le ministère en charge de la santé a dévoilé que la promotion de la santé et la sécurité des travailleurs demeure une préoccupation existentielle de son département car le Burkina a en effet ratifié plusieurs conventions à ce sujet même si son application reste encore un défi. De ce fait, il dit s’être parfaitement aligné avec les actions de la SOBUMET en saluant sa clairvoyance pour avoir abordé ce sujet en qualité de société savante.

Structure faitière des employés du Burkina à travers ses 74 groupements et associations membres et 5000 entreprises, le Patronat Burkinabè a instruit qu’il est sensible à ces questions touchant les travailleurs des secteurs formels comme informels et reste engagé à la recherche de solution durables.

Le comité d’organisation n’a pas manqué de donner quelques conseils à l’endroit des uns et des autres. « En terme de conseils que nous pouvons déjà donner aux différents travailleurs, il faut se protéger des rayons de soleil avec tous les moyens locaux que nous pouvons trouver, s’hydrater suffisamment car avec la chaleur nous perdons beaucoup d’eau à travers la sueur, s’habiller léger pour permettre à notre peau d’être plus à l’aise ». Dr Oubda Narcisse, président du comité d’organisation de cette première journée.

Pour finir, la SOBUMET a remis une enveloppe de 240 000 F CFA pour le Fonds de Soutien Patriotique et a invité les participants à inscrire dans leurs agendas un congrès au deuxième trimestre de l’année 2025.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

