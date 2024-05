FestIC 2024 : Les valeurs culturelles à l’honneur à Ouagadougou du 7 au 11 mai

publicite

C’est parti pour la 6e édition du Festival des Identités Culturelles (FestIC). Organisé par le Cinéma Numérique Ambulant Afrique (CNA), ce festival se déroule du 07 au 11 mai 2024 dans le quartier Ouidi de Ouagadougou. Certaines de ces activités se déroulent également à la cité de l’IDS, et à l’université Joseph Ki-Zerbo. Ce festival de promotion des valeurs culturelles veut mettre à l’honneur la culture Dagara.

La disparition de plusieurs identités culturelles a été la raison évoquée pour la création de ce festival. Il a, à cet effet, pour objectif de promouvoir les brassages culturels et mettre en lumière les cultures du Burkina Faso en particulier et africaines en général dans un contexte de crise. D’où le thème « Identité culturelle et construction de la paix ».

A cette édition, la projection de 25 films, 5 documentaires, 2 films d’animation de 19 pays d’Afrique et de la diaspora sont entre autres inscrits à l’ordre du jour de cette édition. À côté, des panels, des prestations d’artistes, la nuit de la résilience pour mettre en lumière les valeurs de la communauté Dagara.

« A travers les programmations, c’est une occasion de découvrir des communautés, de découvrir comment des communautés qui ont traversé la situation que nous vivons ont fait, ou font pour aller au delà, ou même se reconstruire. Pour la nuit du 10 mai c’est une occasion, nous invitons tous ceux qui veulent connaître davantage les Dagara à venir connaître cette communauté. Dans la matinée, nous aurons un masterclas qui sera administré à une trentaine de comédiens », a détaillé le directeur du FestIC, Wend-Lassida Ouédraogo.

A l’écouter, un regard particulier est apporté aux plus petits. C’est pourquoi, un espace leur est dédié à cette édition. En terme d’innovation, le comité d’organisation a cité le visionnage des films réalisés par ces enfants grâce à la formation. Il sont au nombre d’une quarantaine qui en ont bénéficié.

La culture Dagara est à l’honneur à cette édition. Le parrain de l’édition est membre de ladite communauté. Il s’agit de Atéridar Galip Somé, directeur général de la RTB. « Nous vivons ensemble dans ce pays et même dans nos familles parfois, sans nous connaître parce que nous sommes issus souvent d’origines diverses. Donc des activités comme le FESTIC qui permettent aux communautés de se découvrir, de travailler ensemble, je pense que c’est une initiative à saluer», a-t-il félicité.

Le train de ce rendez-vous, culturel et artistique, avec pour objectif de contribuer à la formation et à la sauvegarde des richesses culturelles, en voie de disparition est donc en marche. A l’arrivée, 4 prix seront décernés, selon le comité d’organisation.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

