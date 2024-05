SNC Bobo 2024 : Zoom sur les valeurs traditionnelles des communautés Birifor et Lobiri

publicite

La culture burkinabè brille de mille feux depuis le 27 avril 2024, à travers la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC). Plateforme incontournable pour la promotion du patrimoine culturel, la biennale culturelle met aussi en lumière les groupes ethniques du pays des Hommes intègres. Pour cette édition, une quarantaine de communautés sont exposantes. Dans ce lot, nous avons fait une immersion dans le Sud-Ouest à la rencontre des ethnies Birifor et Lobiri.

Ils sont originaires du Ghana actuel. Au Burkina Faso, ils sont les occupants du Sud-Ouest. Sur une superficie de 16 153 Km2, cette région comporte quatre provinces réparties sur 28 départements. Eux, ce sont les Dagari, Lobi, Djan, Birifor, Pougouli, Dogossè, ou les peuples du groupe Dagari-Lobi.

Dans ces régions, une diversité culturelle s’y trouve. Partant de l’art vestimentaire à l’art culinaire. Le Faso Dan Fani, règne en maître, que ce soit dans les fêtes ou les évènements malheureux. Quant à la gastronomie, les beignets accompagnés des feuilles sont raffolés. Le tout accompagné du dolo qui est la boisson par excellence.

En plus de cette culture gastronomique, les habitants du Sud-Ouest figurent parmi les ethnies rattachées à leurs traditions. Et ce n’est pas un mythe. Grands gardiens des valeurs traditionnelles et des coutumes, ces peuples comme certains au Burkina Faso détiennent toujours des savoir-faire endogènes.

« Le cauri c’était notre monnaie. Hormis le cauri, c’est du formol pur. Quand quelqu’un décède tout de suite et que vous prenez ça vous écrasez, avec le mil rouge, vous frottez le poudrier avec, il va rester une semaine sans avoir des odeurs, sans pourrir, il va sécher seul. Il y a aussi cette peau, c’est notre spécialité, tu vies avec ça partout.

Il pleut dans un endroit où tu trouves que le vent est très violent ou tu ne peux pas t’en sortir, tu déposes et tu rentres dedans t’asseoir, il va pleuvoir jusqu’à finir l’eau va couler jusqu’à finir et tu vas te lever sans mourir. Ça se passe chez les Birifor », révèle avec fierté Manhidessor Oumar Da, membre de la communauté Birifor.

« On essaie de symboliser le wack »

Cependant, certaines langues racontent que les Lobi, Birifor et dagara sont des grands « wackman ». « Non, ce n’est pas le cas », nous rassure à cet effet Palé Ollo. « Dire que nous sommes wackman c’est trop dit. On essaie de symboliser le wack. On essaie de faire la simulation du wack pour dire comment nos parents procédaient pour détecter la provenance des malheurs ».

Face à ces préjugés qui alimentent les débats notamment sur les peuples du Sud Ouest, Palé Ollo s’est offusqué de voir les jeunes générations tourner le dos à leurs traditions, au détriment du modernisme. Pour lui, le modernisme va beau régner, mais les pratiques anciennes doivent demeurer, puisqu’elles sont utilisées à bon escient. « Franchement, le modernisme est en train de tirer nos enfants hors du combat si on peut le dire.

Le retour à la source est très important. Si nos enfants pouvaient comprendre, repartir à la base, vivre ce que les ancêtres ont vécu, je pense que ce qu’on est en train de vivre aujourd’hui serait amoindri. Chacun doit connaître ce qui n’est pas faisable, et ce qui est faisable.

Malheureusement voilà que le modernisme est venu nous induire des idées, chacun se lève il fait du n’importe quoi. On sait que le 15 mai qui vient, que le président a décrété journée des traditions, beaucoup de choses vont changer », pense-t-il.

Outre ces valeurs culturelles et traditionnelles, la région du Sud-Ouest a encore plus à offrir, car détentrice de plusieurs sites touristiques. Les ruines de Loropeni, le musée du Poni, le sanctuaire des rois Gans, et bien d’autres…

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

